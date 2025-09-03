풀리오, 목 어깨 마사지기 리뉴얼 출시… 업그레이드된 마사지 경험 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세련된 ‘다크 퍼플’ 컬러 적용··· 컨트롤러 하단 배치 및 탈부착 가능한 커버 등으로 편의성 높여

풀리오의 리뉴얼된 목 어깨 마사지기 V3

프리미엄 홈케어 브랜드 풀리오가 자사 인기 제품 '목 어깨 마사지기'를 리뉴얼 출시했다고 밝혔다.

리뉴얼된 '목 어깨 마사지기 V3'는 안마볼이 2개에서 3개로 늘어나 목, 어깨, 등까지 더 넓은 부위를 고르게 마사지한다.

가장 돋보이는 기능은 '두드림 모드'이다. 실제 사람 손으로 두들기는 듯한 느낌을 감각적으로 구현했으며, 분당 800회의 두드림을 통해 생생한 마사지 경험을 선사한다. 어깨 라인에 맞춘 인체공학적 설계와 확장된 마사지볼 면적이 균형 잡힌 '손맛'을 완성한다. 두드림, 주무름, 혼합(두드림과 주무름 반복) 모드 중 선택 가능하고, 2단계 강도와 정·역방향 설정으로 기호에 맞게 조절할 수 있다.

디자인도 개선됐다. 기존 연보라에서 보다 세련된 다크 퍼플 컬러로 변경했으며, 마사지 중간에도 조작이 용이하도록 컨트롤러를 하단에 배치했다. 탈부착이 가능해 위생 관리가 간편한 커버와 안심 타이머 기능 등을 통해 안전성을 강화했다.

풀리오 관계자는 "고객들의 사랑을 받아온 목 어깨 마사지기에 확장된 안마볼과 두드림 모드를 추가해 손맛 그대로의 감각을 구현했다"며 "컴팩트한 사이즈와 안정적인 착용감으로 집은 물론, 직장에서도 리얼한 마사지 경험을 누릴 수 있는 퍼스널 케어 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





목 어깨 마사지기 V3는 풀리오 자사몰에서 만나볼 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

