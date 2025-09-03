해군교육사, 진해루에서 음악으로 하나 돼 민·군 화합의 장 선물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관객들 "우리 바다를 지켜주는 해군

장병들에게 감사하다" 고마움 전해



해군교육사령부(이하 '교육사')는 진해루 앞 특설무대에서 『바다의 소리, 鎭海에 퍼지다』 음악회를 성황리에 개최했다.

음악회가 종료된 뒤, 강정호 해군교육사령관과 정현섭 진해구청장을 비롯한 관계자가 무대 위에서 기념 사진을 촬영하고 있다.

교육사는 이번 음악회를 통해 해군을 응원하고, 사랑해주는 진해구민들과 군 가족들에게 감사의 뜻을 전하는 민·군 화합의 시간을 갖기 위해 마련됐다.

지난 2일 오후 열린 음악회는 해군 군악대 연주 및 해군 홍보대의 마술, 비트박스, 비보이 퍼포먼스 등 다채로운 프로그램으로 구성돼 약 90분간 진행했다.

음악회는 영화·뮤지컬 OST와 가수 이찬원의 히트곡, 최신 인기곡, 가수 이문세의 히트곡 메들리 등을 연주·노래하며 관객들에게 다채로운 볼거리를 선사했다. 관객들은 귀에 익숙한 노래를 따라 부르고 호응하는 등 음악회를 함께 즐겼다. 출연진 총원이 해군가를 부르는 마지막 무대로 음악회를 장식하며 대단원의 막을 내렸다.





음악회에 참석한 정현섭 진해구청장은 "오늘 음악회는 해군이 진해구민과 함께 만들어가는 조화의 상징으로, 해군이 선보인 감동적인 선율은 함께하는 모두에게 더 큰 희망과 힘으로 다가왔다"면서 "진해구 또한 앞으로 해군을 지원하고 협력하며, 지역과 상생하기 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

