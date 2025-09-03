영덕군, 블루로드 ‘희망 레이스’ 트레일런 첫 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘2025 영덕 블루로드＆코리아둘레길 트레일런’ 13일 열려

경북 영덕군이 오는 13일 전국 최고의 트레킹 성지인 블루로드 일대에서 '영덕 블루로드＆코리아둘레길 트레일런: 희망 레이스'를 개최한다.

영덕군, 블루로드에서 ‘희망 레이스’ 트레일런 첫 개최.

AD

이번 대회는 영덕군에서는 처음 열리는 산악마라톤 대회로, 세계지질공원에 포함된 지질 명소는 물론, 산과 바다가 어우러진 영덕 블루로드의 수려한 절경을 만끽할 수 있어 마니아들로부터 큰 기대를 받고 있다.

특히, '희망 레이스'라는 부제답게 지난 3월 말 발생한 경북산불로 큰 피해를 본 지역사회에 재건을 응원하는 희망의 메시지를 담고 있어 더욱 뜻깊은 대회라 할 수 있다.

이번 대회는 러닝 초보자부터 마니아까지 함께할 수 있도록 3개 부분인 6.5㎞, 14.5㎞, 23㎞로 나뉘어 있으며, 참가비는 각각 2만원, 5만원, 10만원이다.

다만, 23㎞ 코스의 경우는 참가비 전액을 '고향사랑기부제'의 기부금과 연계해 참가자들이 지역발전에 이바지하면서 세액공제 혜택도 받을 수 있도록 했으며, 6.5㎞와 14.5㎞ 코스는 참가비 전액을 영덕사랑상품권으로 환급해 참가자들의 지역 소비를 촉진해 경제 활성화 효과까지 더했다.

대회 코스는 영덕 블루로드 8개 코스 중 5코스 '목은 사색의 길'과 6코스 '관어대 5경'이 활용되는데, 6코스는 탁 트인 동해와 명사 20리 모래사장, 송천강과 영해·병곡 평야, 그리고 칠보산을 한눈에 조망할 수 있어 영덕군의 빼어난 다섯 가지 풍경을 한꺼번에 즐길 수 있는 특별한 구간이다.

‘영덕 블루로드’ 4코스 응급 복구 완료, 9월부터 통행 재개.

대회 참가자 350명은 일찍이 참가 신청을 마친 상황으로, 영덕군은 이번 대회의 높은 호응을 반영해 매년 행사를 확대해 하절기를 대표하는 지역 스포츠 축제로 성장시켜 나갈 계획이다.





AD

김광열 군수는 "이번 대회가 산불 극복에 힘써온 지역사회에 희망의 메시지를 전하고 참가자들에겐 삶의 열정과 도전의 계기가 되길 바란다"며 "트레일런 대회를 단순한 스포츠를 넘어 지역을 알리는 콘텐츠이자 관광·문화와 연계한 지역의 새로운 자산으로 자리 잡도록 대회 발전과 운영에 최선을 다하겠다"라고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>