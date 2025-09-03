평택시, 아파트 주민 대상 '찾아가는 일자리상담 서비스' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 평택시는 구직자의 취업 기회 확대와 맞춤형 일자리 지원을 위해 관내 아파트 단지 주민을 대상으로 '찾아가는 일자리 상담 서비스'를 운영 중이다.

AD

이 서비스는 평택시 일자리센터에 직접 방문이 어려운 구직자를 대상으로 한 방문 상담 서비스로, 취업 상담과 이력서 및 자기소개서 작성 등 다양한 정보를 제공한다.

시는 앞서 지난달 고덕동의 아파트 입주민을 대상으로 2차례 방문 상담을 실시했으며, 이달에는 권역별로 4회 이상 상담을 진행할 예정이다. 서비스는 아파트 입주민뿐만 아니라 일반 구직자도 신청할 수 있다. 희망자는 평택시 일자리센터와 일정 조율 후 상담을 할 수 있다.

세부 일정은 '평택시 일자리센터 카카오톡 채널' 또는 일자리센터로 문의하면 안내받을 수 있다.





AD

한편 센터에서는 취업 지원 교육 프로그램으로 오는 17~19일에 진행하는 미화전문가 양성 과정(15명), 22~24일 일반경비 이수 교육(20명) 과정을 진행한다. 교육비는 무료다. 참여를 원하는 평택시민은 일자리센터로 문의하며 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>