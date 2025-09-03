여주시, 민원 만족도 조사 중간결과 발표…상반기 친절공무원 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 여주시는 지난 4월 14일부터 6월 13일까지 전문 용역기관에 의뢰해 진행 중인 2025년도 민원 만족도 조사 중 상반기 친절도(민원응대)평가에서 '우수등급'인 81.86점으로 전년 대비 2.34점 증가했다고 3일 밝혔다.

이번 평가는 개인별 평가와 부서별 평가로 위탁기관 조사원이 민원인을 가장하여 민원 응대 태도를 평가하는 방식으로 여주시 전 부서(읍면동 포함)와 여주도시공사, 여주세종문화관광재단을 대상으로 진행되었다.

평가항목은 맞이단계, 원콜이행, 응대단계, 종료단계, 전반적 만족도 5개 항목으로 총 100점으로 구성했다.

개인별 평가에서 상위 6명은 98점 이상의 매우 우수한 평가점수를 받아 지난 9월 1일 월례조회에서 친절공무원 시장 표창을 받았으며, 인센티브는 포상금, 인사가점 등을 제공한다.

부서별 평가는 '우수등급' 33개 부서로 전년 대비 '우수등급' 부서가 32% 증가되었으며, 상·하반기 평가의 종합점수를 바탕으로 연말에 최종 친절 우수 부서를 선정할 계획이다.





여주시 민원토지과 관계자는 "공직자의 친절로 시민의 불편을 해소하고 시민이 신뢰할 수 있는 민원서비스의 향상을 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.





