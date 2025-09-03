이브자리, 지속가능성 강화한 가을·겨울 침구 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자연소재·신소재 등 적용한 신제품

"현대적 자연주의 솔루션 선보일 것"

이브자리가 천연소재부터 신소재에 이르기까지 지속가능성을 강화한 올해 가을·겨울 신제품을 선보인다고 3일 밝혔다.

올 하반기 대표 침구인 '밸런스'와 '드리미'는 너도밤나무에서 추출한 원료로 만든 모달 70%에 내구성이 뛰어난 면 30% 더해 촉감이 포근하고 흡수력이 우수한 제품이다.

이브자리 가을겨울 신제품 '밸런스 베이지'. 이브자리

색상과 무늬 등 디자인 측면에서도 자연미를 담았다. 밸런스는 자연의 질감을 표현한 배경에 얇은 선과 점이 반복돼 직조된 듯한 고급스러운 디테일이 더해졌으며, 드리미는 연 베이지색 배경 위에 다채로운 플라워 패턴이 흩뿌려져 있는 듯한 앞면과 복숭앗빛 코랄 바탕 위에 잔꽃 패턴이 고르게 배열된 뒷면이 어우러져 침실에 따뜻한 분위기를 전한다.

양모 소재의 신제품 '제냐'와 '마가렛'도 선보였다. 두 제품은 고품질 양모 100% 소재로, 수면 중 외부 온도의 영향을 최소화하고 숙면에 최적화된 온도를 유지해준다. 이브자리는 양모 소재의 적용도 더욱 확대해, 이번 시즌 '삼단양모 토퍼', '울터치 경추베개' 등도 출시했다. 아이슬란드산 희귀 오리 솜털을 구현한 이브자리 슬립앤슬립의 '아이더 웜'도 하반기 리뉴얼 출시됐다.





유경화 이브자리 디자인실 실장은 "앞서 전통적인 자연소재 침구로 건강한 수면과 지속가능한 환경을 지켜왔다면 지속가능성을 고려해 자연주의 개념을 더 확장해 나갈 것"이라며 "향후 자연을 지키는 기술을 결합한 '현대적 자연주의 솔루션'으로 보다 다양한 소재의 침구를 제시하는 데 앞장서겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

