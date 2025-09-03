대구기업 76%, 주4.5일 도입의향 없다…대구상의 "지원해줘야 정착가능"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구상공회의소(회장 박윤경)는 지역기업 444곳을 대상으로 주 4.5일제 도입에 대한 지역기업 인식 및 영향에 대한 조사를 실시했다고 3일 밝혔다.

조사 결과, 주 4.5일제 도입에 대해 '부정적'이라는 응답이 67.9%로 다수를 차지했으며,'긍정적' 응답은 32.1%로 나타났다.

업종별로는 제조업의 주 4.5일제 도입에 대한 부정적 인식이 75.6%로 가장 높게 나타났으며, 건설업(52.4%)과 유통업(52.9%)도 부정적 인식이 절반을 웃돌았다.

주 4.5일제 도입이 부정적 영향을 미칠 것으로 응답(171개사)한 이유로는 '생산성 저하'가 42.7%로 가장 높은 비중을 차지했고, 이어 '추가 인건비 부담'23.4%, '인력 운영의 어려움' 14.6%, '업종별 적용 한계' 11.7%, '고객 응대 어려움' 5.8% 등 순으로 집계됐다

반면, 주 4.5일제 도입이 긍정적 영향을 미칠 것으로 응답(81개 사)한 이유로는 '일과 삶의 균형 개선'이 49.4%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 이어' 직원 만족도 증가' 37.0%, '업무 몰입도 향상' 13.6% 순으로 조사됐다.

한편, 주 4.5일제에 대해 '도입 의향 없다'라는 응답이 76.2%를 차지했지만, '도입 의향 있다'라는 응답은 23.0%에 그쳐 아직 지역기업은 주 4.5일제 도입은 시기상조라는 의견이 많았으며,'이미 도입해 시행 중'이라는 응답은 0.8%에 불과했다.

주 4.5일제에 대해 '도입 의향이 있다'고 응답(58개)한 기업 중 34.5%가'적정 도입 시기를' 1년 이내'로 꼽았고, 이어 '2년 이내(25.9%)', '6개월 이내(15.5%)','3년 이내(13.8%)','3년이후(10.3%)'순으로 응답했다.

주 4.5일제 도입 시 기업 경영에 가장 크게 영향을 미칠 요소로는 '인건비(32.8%)', '납기(공기)(25.9%)', '생산성(20.7%)','인력관리(20.7%)'순으로 조사됐다.

주 4.5일제 도입과 관련해 가장 필요한 정부·지자체 지원책(복수응답)으로 '근로시간 단축에 따른 임금보전 장려금 지원'이 50.1%를 차지했고, 이어서 '세제 혜택(31.5%)','업무 프로세스 및 공정 개선을 위한 컨설팅(8.5%)','도입 관련 정보 제공(6.1%)','근태관리 시스템 구축 지원(3.1%)'순으로 조사됐다.





대구상공회의소 이상길 상근부회장은 "주 4.5일제가 정착되기 위해서는 기업의 생산성 혁신과 함께 정부 차원의 임금보전, 세제 인센티브 등 실질적인 지원책이 병행돼야 한다"며, "기업 경쟁력 유지와 일·생활 균형을 함께 실현할 수 있는 제도 마련이 필요하다"고 강조했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

