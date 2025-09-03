특허청 "아세안 국가와 양자 간 협력 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특허청이 아세안 국가와의 양자 간 협력을 강화한다.

특허청은 '제3차 한국-아세안 특허청장 회의'를 계기로 1~3일 서울에서 아세안 8개국 및 참관국 동티모르와 고위급·청장회담을 가졌다고 3일 밝혔다.

김완기 특허청장(왼쪽 네 번째)이 '한국-싱가포르 양자회담'을 마친 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 특허청 제공

AD

사흘간 이어진 양자 회담에서 특허청은 브루나이·캄보디아·라오스·말레이시아·필리핀·싱가포르·태국·베트남 등 아세안 국가와 지식재산 보호, 지식재산 금융, 중소기업 지원 등 의제를 논의하고 각국 상황과 여건에 맞춰 상호 협력하는 방안을 모색했다.

싱가포르와는 지식재산 역량 강화 및 사업화, 산업계·대학·연구기관 등 사용자 간 교류 확대를 기본(기존 협력 분야)으로 향후 인공지능(AI), 지식재산 금융, 가치평가 등에 관한 정보 교류를 추가하는 내용의 심화 협력을 약속(MOU)했다.

베트남·인도네시아·캄보디아와는 ▲법률·제도 ▲교육 ▲보호 ▲상표 협력 ▲인식 제고 등 5대 분야 협력을 구체화하기 위한 워크 플랜을 수립했다.

특히 보호 협력 분야에는 보호·집행 모범사례를 공유하고 온·오프라인 위조 상품 유통에 대한 공동 단속 활동과 보호 법제 비교 연구, 악의적 상표출원 방지를 위한 정보 교환 등을 담았다.

이를 계기로 특허청은 아세안 현지에서 한국 기업의 특허, 상표 등 지식재산권 보호가 한층 강화될 것으로 기대한다.

아세안 참관국인 동티모르와는 세계지식재산기구(WIPO), 한국신탁기금(KTF)의 지원을 받아 추진하는 동티모르 현지 지식재산청 설립에 관한 협력 방향을 논의했다.





AD

김완기 특허청장은 "양자 회담을 통해 아세안 각국과 지식재산 협력이 한층 더 공고해졌다"며 "특허청은 앞으로도 한-아세안 간 다자협력에 더해 국가별 상황에 맞는 양자 간 협력을 강화해 한국 기업이 아세안에서 특허, 상표로 어려움을 겪지 않도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>