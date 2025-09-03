춘천시, 용산정수장 현대화사업 공정률 45%…내년 말 준공 목표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

40년 된 노후 정수장, 고도정수처리시설 도입

총사업비 810억원 투입…하루 3만t 정수능력 확보

2026년 말 최종 준공 목표…생산원가 절감 효과 기대

강원도 춘천시(시장 육동한)가 시민들에게 더 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위해 추진 중인 '용산정수장 현대화사업'이 공정률 45%를 기록, 순조롭게 진행되고 있다.

용산정수장 현대화사업 현장. 춘천시 제공

용산정수장은 1980년 건설 이후 40년 이상 경과한 노후 시설로 이번 현대화사업을 통해 신북읍 용산리에서 신북읍 지내리 일원으로 이전하고 전면 재건설과 함께 고도정수처리시설을 새롭게 도입한다.

새롭게 태어날 용산정수장은 하루 3만t의 수돗물 생산 능력을 갖추게 된다. 특히 기존 정수 방식에 오존 처리와 활성탄 흡착 공정을 더한 고도정수처리 시스템을 적용해 맛과 냄새 유발 물질은 물론 미량의 유해물질까지 제거헤 믿고 마실 수 있는 고품질 수돗물을 공급할 것으로 기대된다.

용산정수장 현대화사업 조감도. 춘천시 제공

지난 2019년부터 시작된 이 사업은 총사업비 810억원(국비 50%, 시비 50%)이 투입된다. 지난 2023년 7월 착공한 뒤 현재 공정률은 약 45%를 기록하고 있으며 착수정·혼화지·관리동·정수지·활성탄흡착지 등 주요 시설이 공사 중이다. 시는 내년 8월까지 공사를 마쳐 내년 9월부터 12월까지 종합 시운전을 거친 뒤 12월 최종 준공을 목표로 하고 있다.





춘천시 관계자는 "사업이 완료되면 정수능력 개선과 함께 생산원가 절감, 나아가 시민 생활환경 개선에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

