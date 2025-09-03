SNT, 폴란드 방산전시회서 NATO 시장 두드린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파워팩·차세대 신형화기 대거 출품

SNT다이내믹스와 SNT모티브가 동유럽 최대 규모 방위산업 전시회에서 중전차용 국산 파워팩과 다목적 전술차량 박격포, 반자동 저격총, 대물 저격총, 기관단총 등 신형 화기들을 선보였다.

2일(현지시간) 폴란드 키엘체에서 개막한 동유럽 최대 규모의 방위산업 전시회 MSPO 2025에 참가한 SNT다이내믹스의 전시장 모습. 사진=SNT다이내믹스 제공

2일(현지시간)까지 폴란드 키엘체에서 개막한 'MSPO 2025' 방산 전시회에 참가한 SNT다이내믹스는 1700마력급 중(重)전차용 국산 파워팩, 3포열 20㎜ 원격사격 통제체제(RCWS), 다목적 전술차량(MPV) 탑재형 120㎜ 박격포 체계, 12.7㎜ K6 중기관총 등을 전시했다.

SNT모티브는 K13 특수작전용 기관단총을 개량한 STC16A1 소총, 지정사수 소총으로써 중·장거리 제압 사격과 근거리 전투가 모두 가능하도록 다양한 총열 옵션 등을 추가한 STSR23 반자동 저격총, 차량 및 경장갑차 정밀 타격이 가능하고 장거리 표적 제압 능력을 확보한 STSR20 대물 저격총, 모듈화 및 경량화를 통해 운용성과 편의성을 개선한 STSM21 기관단총 등 신형 화기들을 전면에 내세웠다.

K2C 소총, K13 특수작전용 기관단총, K4 고속 유탄 기관총, K15 PARA 기관총, K16 기관총 시리즈 등 각종 소구경 화기를 내세우며 해외 군 관계자들의 관심을 끌었다.





SNT 관계자는 "이번 전시회 참가를 통해 SNT의 50년 방위산업 기술력과 연구개발 역량을 글로벌 방산시장에 적극 알릴 것"이라며 "K-방산이 유지·보수·정비, 종합군수지원 등 방산 솔루션 서비스까지 수출 영역을 확대할 수 있도록 정부, 체계업체와 함께 글로벌 원팀 공동 마케팅을 추진하겠다"고 말했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

