정읍시, 5~6일 '2025 문화로 대동 행사' 연다

박창근 가수·요요미 등 공연

전북 정읍시가 오는 5~6일 오후 천변 어린이 축구장에서 '2025 정읍 문화로 대동' 행사를 연다.

2025 문화로 대동 행사 포스터. 정읍시 제공

3일 시에 따르면 이번 행사는 동학의 대동정신을 현대적 문화 콘텐츠와 결합해 지역 정체성을 강화하고, 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 축제의 장으로 마련됐으며 역사적 자산을 문화예술로 풀어내 정읍의 가치를 공유하는 의미 있는 무대가 될 예정이다.

특히 첫날인 5일에는 정읍 홍보대사이자 '내일은 국민가수' 우승자인 가수 박창근이 특별 무료공연을 펼친다. 2시간 동안 시민들과 소통하며 감동적인 무대를 선사할 예정이며, 지역 가수의 무대도 이어져 다채로움을 더한다.

둘째 날인 6일에는 정읍시립국악단의 공연을 시작으로 지역 청년 예술인 6팀이 전통과 현대를 아우르는 무대를 선보인다. 또한 초대가수 요요미가 출연해 흥겨운 무대를 이어가며 분위기를 고조시킬 예정이다.

이학수 시장은 "문화로 대동은 지역의 역사와 문화를 시민과 함께 나누고 공감하는 축제의 장이다"며 "특히 정읍 홍보대사 박창근의 특별 무료공연이 시민들에게 큰 감동을 주고, 정읍의 문화적 위상을 널리 알리는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





시는 이번 행사를 통해 시민이 일상 속에서 문화를 누리고, 지역 예술인들이 활발히 활동할 수 있는 기반을 마련함으로써 '문화도시 정읍'의 위상을 높여갈 계획이다.





