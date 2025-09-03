김경일 시장 "모두 존중받는, 모두 행복한 성평등 파주 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, 성매매집결지 내 교육공간 '성평등 파주'서

양성평등주간 기념행사 성황리에 종료

경기 파주시는 지난 2일 파주읍 연풍리에 자리한 '성평등 파주'에서 제30회 양성평등주간 기념행사를 개최했다.

김경일 파주시장이 지난 2일 '성평등 파주'에서 제30회 양성평등주간 기념행사를 개최하고 있다. 파주시 제공

AD

'성평등 파주'는 과거 성매매집결지 내 업소를 매입·철거하고 조성한 교육·전시 공간으로, 현재 시민들을 위한 다양한 프로그램이 운영되고 있다.

이번 행사는 양성평등 문화를 확산하고 여성 권익을 증진하기 위해 마련됐으며 김경일 파주시장, 박대성 파주시의회 의장, 여성단체 회원, 시민 등 300여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

행사는 식전공연을 시작으로 ▲양성평등 유공자 28명 표창 ▲기념사 및 축사 ▲카드섹션과 구호 제창 ▲기념촬영 ▲양성평등 예술제 순으로 진행됐다. 특히 양성평등 예술제에는 10개 단체가 참여해 성평등 내용을 담은 다채로운 무대를 선보였으며, 우수 단체 2곳에는 기념품이 전달됐다.

행사장 주변에는 ▲혈압·혈당 측정(간호사협회) ▲바람개비 만들기(문산복지관) ▲아프리카 토산품 판매(아프리카봉사단) ▲캘리그래피 체험(캘리어반) ▲미용 봉사(미용사협회) 등 10개 체험공간이 운영돼 시민들의 큰 호응을 얻었다.

김경일 파주시장은 "올해 30회를 맞은 양성평등주간 기념행사가 이곳 성매매집결지 내 '성평등 파주'에서 열리게 되어 매우 뜻깊다"며 "성착취가 횡행하던 이곳을 전시장, 치유정원, 시민교육 공간으로 조성해 모든 시민이 함께 누릴 수 있는 공간으로 돌려드릴 수 있게 되었다"고 말했다.

이어 "성매매집결지 폐쇄 이후 성평등 공간 조성 사업을 통해 성교육 센터, 성평등 복합문화공간(라키비움), 공공시설 등 모든 세대가 함께 어울릴 수 있는 공간을 추가로 마련하여 안전하고 평등한 파주를 만들어 나가겠다"고 강조했다.

마지막으로 "양성평등은 우리 모두가 존중받고 행복하게 살아가기 위한 약속이며 파주시는 시민과 함께 평등한 사회 구현을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





AD

파주시는 성평등 공간 조성을 포함해 공공 공간을 여성친화적이고 성평등한 환경으로 개선하는 노력을 지속해 나갈 계획이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>