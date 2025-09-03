농협은행, 비대면 펀드 가입 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI기반 펀드 포트폴리오 추천서비스 활용

NH농협은행이 4일부터 10월31일까지 인공지능(AI) 기반 펀드 포트폴리오 추천 서비스인 'NH로보드림'을 활용한 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 고객이 'NH로보드림' 서비스를 체험할 수 있도록 마련됐다. NH로보드림은 고객의 투자 성향을 반영해 최적화된 펀드 포트폴리오를 제공하는 서비스로, 누구나 합리적이고 체계적인 투자 관리를 시작할 수 있다. 참여 방법은 이벤트 페이지에서 '응모하기'를 클릭하고, 올원뱅크나 NH스마트뱅킹 애플리케이션(앱) 내 '금융상품몰 > NH로보드림 > 포트폴리오 만들기' 메뉴에서 신규펀드 포트폴리오를 가입한다. 월 10만원 이상, 12개월 이상 자동이체 등록 시 최종 응모가 완료된다.

조건을 충족한 선착순 500명에게 네이버페이 포인트 1만원을 지급하며, 추첨을 통해 삼성 Bespoke AI시스템 청소기(1명), 갤럭시 버즈3 프로(3명), 스타벅스 아메리카노(500명) 등 경품을 증정한다.





AD

농협은행 관계자는"NH로보드림은 고객이 복잡한 투자 과정을 거치지 않고도 손쉽게 포트폴리오를 구성할 수 있도록 돕는다"며 "이번 이벤트를 통해 고객과의 접점을 확대하고 스마트 자산관리 브랜드를 강화해 나가겠다"고 말했다.

AD





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>