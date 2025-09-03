홍천군, 9522억원 규모 2025년도 제2회 추가경정예산안 제출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 제1회 추경예산 대비 765억원 증가

강원도 홍천군(군수 신영재)은 총 9522억원 규모의 2025년도 제2회 추가경정예산안을 편성해 지난 2일 홍천군의회에 제출했다고 3일 밝혔다. 이는 1회 추경예산 8757억원 대비 765억원(8.74%)이 증액된 규모다.

이번 추경예산의 주요 재원은 국도비 보조금 206억원, 지난 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 등 576억원, 효율적 재원 활용을 위해 적립한 통합재정안정화기금 일부를 활용하여 어려운 세입 여건 속에서 건전재정 기조를 유지하며 군민의 일상 안정, 생활 편의성 향상, 경기진작 등 군민 체감형 투자에 역점을 두고 재원을 배분했다.

이번 제2회 추경 예산안은 생활 활력, 투자 촉진 등 경기진작 415억원, 취약계층, 소상공인 지원 등 민생 안정 258억원으로 편성했다.

경기진작 분야의 주요 사업은 민생회복 소비 쿠폰 지원 193억원, 농업기반 시설 개보수 및 개량 16억원, 군도·농어촌도로 조성 및 정비 29억원 하천 정비 등 25억원, 도시계획도로 조성 등 30억원, 화촌면 야시대리 배수관로 확장 사업 16억원 등이다.

민생 안정 분야의 주요 사업은 스마트도시 솔루션 확산사업 24억원, 공공체육시설 확충 55억원, 취약계층 생활 안정 및 활동 지원 25억원, 농어촌버스 청소년 무료이용 시스템 구축 1억원, 이 외 생활 편의시설 사업 151억원이다.

신영재 홍천군수는 "이번 2회 추경예산은 군민 체감형 사업 지원에 중점을 두었다"며 "경기진작과 민생 안정에 균형 잡힌 예산 배분을 통해 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"고 말했다.





이번 추경 예산안은 8일부터 12일까지 열리는 제362회 홍천군의회 임시회 심의를 거쳐 12일 본회의에서 최종 확정된다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

