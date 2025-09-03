매일 아침 강변을 따라 조깅… 건강을 디자인하는 ‘르엘 리버파크 센텀’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 수영강변 따라 펼쳐지는 쾌적한 자연, 건강한 삶을 품다

- 대형 강변 공원 개발 호재… 강변 인근 가치 더욱 높아질 것

도심 속에서 자연과 건강한 라이프스타일을 동시에 누릴 수 있는 주거 공간은 점점 더 희소해지고 있다. 이런 가운데 부산 수영강변에 들어서는 '르엘 리버파크 센텀'이 수영강을 따라 펼쳐지는 쾌적한 자연환경과 함께 일상의 건강과 여유를 동시에 누릴 수 있는 주거지로 주목받고 있다.

르엘 리버파크 센텀 조감도

단지 인근의 수영강변길은 평탄한 지형과 탁 트인 전망을 갖춘 산책 및 조깅 코스로, 입주민들이 매일 아침 조깅이나 산책, 자전거 라이딩을 즐기기에 최적의 환경을 제공할 것으로 기대된다. 바쁜 도시 일상 속에서도 강변을 따라 자연스럽게 운동하며 활력을 되찾을 수 있는 이점은 '르엘 리버파크 센텀'이 가진 가장 큰 프리미엄 중 하나다.

여기에 수영강변의 미래 가치를 더욱 높여줄 개발 호재도 가시화되고 있다. 현재 부산시는 노후화된 수영하수처리장을 최첨단 지하 시설과 지상 친수공원으로 탈바꿈시키는 현대화 사업을 추진 중이다. 2026년 착공을 목표로 하는 이 프로젝트가 완료되면, 강변 산책로와 자전거길 등 주변 환경이 대폭 개선되며 인근 주민들의 여가·휴식 공간은 물론 도시의 녹지축 역할도 강화될 전망이다.

이로써 '르엘 리버파크 센텀' 입주민들은 집 앞에서부터 이어지는 광활한 강변 친수공간을 자연스럽게 일상으로 누릴 수 있게 될 것이며, 도심 속에서도 자연과 조화된 건강한 삶을 영위할 수 있는 드문 주거 환경을 갖추게 된다.

지역 부동산 관계자는 "강변 조망과 여가 생활이 가능한 입지 자체도 매력적이지만, 수영강 일대가 공원화되며 환경과 경관이 획기적으로 개선될 예정이어서 '르엘 리버파크 센텀'의 미래 가치는 더욱 높아질 것"이라고 설명했다.

이 같은 입지적 장점을 바탕으로 '르엘 리버파크 센텀'은 분양 시장에서도 큰 관심을 모았다. 부산 해운대구 재송동에 들어서는 이 단지는 최고 67층, 전용면적 84~244㎡, 총 2,070가구 규모로 조성되며, 단일 단지로는 지역 최대급 규모다.

특히 롯데건설의 하이엔드 주거 브랜드 '르엘(LE-EL)'이 지방 최초로 적용된 단지로, 지난달 1순위 청약에서 최고 116대 1의 경쟁률을 기록하며 지역 최대어로 떠올랐다.

상품성 면에서도 차별화된 요소가 돋보인다. 입주민의 라이프스타일을 위한 약 3,300평(약 1만900㎡) 규모의 대형 커뮤니티 공간 '살롱 드 르엘'이 단지 3층 전체에 조성될 예정이며, 이 공간에는 수영강 조망이 가능한 리버뷰 아쿠아풀, 테라피 스파, 피트니스 클럽, 조식 서비스가 제공되는 프리미엄 라운지 등이 포함될 계획이다.

또한 입주 후 2년간 커뮤니티 시설 운영을 사업주체가 직접 지원할 예정이어서, 초기 안정적인 운영은 물론 다양한 고급 주거 서비스가 정착될 수 있도록 배려했다. 조식 서비스 같은 프리미엄 라이프 제공 전략도 르엘만의 차별화된 브랜드 가치다.

외관 역시 고급 커튼월룩과 미디어 파사드 '디지털 캔버스'를 적용해 도시의 스카이라인을 새롭게 정의하는 랜드마크 단지로 조성될 예정이다.





한편, 르엘 리버파크 센텀 갤러리는 해운대구 마린시티 해원초등학교 인근에 있다.





