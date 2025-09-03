당근 "동네 산책하며 보물 찾자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'걸음 수 채우기' 등 참여 미션 마련

당근이 걷는 일상 속에서 보상을 받고, 동네 가게도 새롭게 발견할 수 있는 서비스 '당근 동네걷기'를 정식 출시했다고 3일 밝혔다.

해당 서비스는 지난달 베타 서비스를 운영한 뒤 혜택과 기능을 더해 본격적으로 선보이게 됐다.

당근은 '당근 동네걷기'를 정식 출시했다고 3일 밝혔다.

당근 앱 '동네지도' 탭에서 혜택 미션을 클릭하면 당근 동네걷기를 만나볼 수 있다. 앱을 켜두지 않아도 휴대폰 센서로 걸음 수가 자동 기록되며, GPS 기반으로 동네 가게 근처에 랜덤으로 생성되는 보물상자를 확인할 수 있다.

이용자는 단말기에서 측정한 걸음 수와 위치 정보를 활용해 당근이 제공하는 다양한 미션을 달성하고 보상을 받을 수 있다. 걷기만 해도 매일 보상이 쌓이고, 동네 가게를 방문해 사진을 찍거나 후기를 남기면 '보물상자'를 열어 추가 혜택을 얻을 수 있다. 걸음 수 채우기, 연속 방문 보상, 친구 초대 등 다양한 참여 미션도 마련됐다.





당근 관계자는 "작은 발걸음이 건강과 재미를 선사함은 물론, 동네 가게를 발견하는 기회로 이어지고 있다"며 "앞으로도 더 많은 이웃이 동네의 숨은 가치를 발견할 수 있도록 서비스와 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

