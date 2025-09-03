SKT, 디지털 취약계층 찾아 AI 활용법·금융사기 예방법 알린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 말까지 '찾아가는 행복안심스쿨'…120여개소 방문

AI 기술 활용법·디지털 금융 범죄 예방 교육

유심교체·스마트폰 점검·액정보호필름 교체도

SK텔레콤은 디지털 취약계층을 위한 인공지능(AI) 활용 지원과 금융 범죄 예방 교육을 포함한 '찾아가는 행복안심스쿨'을 시행한다고 3일 밝혔다.

이번 프로그램에서 SKT는 온·오프라인 접근성이 낮은 디지털 취약계층을 대상으로 올해 12월까지 정선, 울진, 태안, 무안 등 전국 약 120개소를 방문해 디지털 기술 활용법과 보이스피싱 등 금융사기 예방 교육을 진행한다.

찾아가는 행복안심스쿨은 지난 5월 시작된 '찾아가는 서비스'의 세 번째 단계다. 기존 유심 교체 중심의 서비스에 더해 AI 기술 활용 지원과 디지털 금융 범죄 예방 교육을 포함한 서비스를 제공한다.

어르신 고객들은 SKT의 AI 서비스 '에이닷(A.)'을 통해 AI 기술을 일상에서 활용할 수 있는 방법을 배울 수 있다. 아울러 보이스피싱, 스미싱 등 금융 범죄의 최신 수법을 사례별로 소개하고 단계별 대응 방법을 교육받을 수 있다.

유심 교체, 스마트폰 점검·클리닝, 액정보호필름 교체 등 서비스도 제공하며, 어르신들이 스마트폰 사용 중 겪는 문제를 일대일 맞춤형으로 해결한다. 여기에 교육 내용을 충분히 이해할 수 있도록 AI 상담사가 'AI 콜'을 통해 주 1회씩 3개월간 총 12회에 걸쳐 교육 내용을 반복 설명한다.

SKT는 오는 11월부터는 경계선 지능 청소년을 대상으로 AI 활용 교육과 디지털 금융 범죄 예방 교육을 추가로 시행할 계획이다.

앞서 SKT는 지난 사이버 침해 사고 이후 전국 도서벽지와 장애인복지관, 종합사회복지관 등 400여개소를 방문해 유심 교체를 지원해왔다.





SKT 엄종환 ESG추진실장은 "SKT는 디지털 범죄의 다양한 위험으로부터 고객을 안전하게 보호하고 모든 고객이 AI를 편리하게 이용할 수 있는 디지털 포용 환경을 조성하는 데 주력하고 있다"면서 "앞으로도 '찾아가는 행복안심스쿨을 비롯한 다양한 프로그램을 통해 고객 신뢰를 증진하기 위한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

