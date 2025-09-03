토니모리, 몬스터 역량검사로 인재 선별…"데이터 기반 객관적 평가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무하유, 몬스터 역량검사 솔루션 공급

인공지능(AI) 기술 기업 무하유가 뷰티 브랜드 토니모리에 몬스터 역량검사 솔루션을 공급했다고 3일 밝혔다. 몬스터는 AI 면접과 AI 역량검사로 구성된 대화형 AI 채용 서비스로 토니모리는 이 중 역량검사 기능을 활용하고 있다.

AD

토니모리는 글로벌 시장 확대에 따른 적합한 인재 채용을 위해 1차 면접 통과자를 대상으로 역량검사를 실시하고 있다. 이 결과를 통해 지원자의 성향과 역량을 심층적으로 파악하고, 평가자의 주관이 아닌 객관적인 근거에 기반해 지원자를 평가하고 영입한다.

2차 면접에서는 몬스터 역량검사 결과를 기반으로 지원자의 성향을 추가 검증해 조직적합도가 높은 지원자를 최종 채용하는 프로세스를 구축했다.

몬스터 역량검사는 심리학에 입각한 문항을 엄격히 선별해 지원자의 인성, 메타인지, 직무매칭률, 부적응 가능성 등을 종합 진단한다. 특히 조직 내 부적응 유형을 갈등 유발, 불성실 근무, 조기 퇴사 가능성으로 분류해 분석하며, 최종 결과는 양호·주의·위험의 3단계 등급으로 제공된다.

최근 기업들은 AI를 통해 지원자의 역량과 적합성을 데이터로 분석하고 고성과자와 비교해 기업 맞춤형 인재를 영입하려는 움직임이 증가하고 있다.

무하유는 AI 서류 평가 서비스 '프리즘'과 AI 역량검사·면접 서비스 '몬스터'를 통해 반복되는 평가 업무를 효율화하고, 지원자의 역량을 객관적으로 분석해 최적의 인재를 채용할 수 있도록 기업을 지원하고 있다. 현재 700여 개 기업에서 활발히 활용 중이다.





AD

신동호 무하유 대표는 "글로벌 시장으로 확장하는 토니모리와 같은 기업들에는 조직 문화에 적합하면서도 높은 성과를 낼 수 있는 인재 확보가 핵심"이라며 "무하유의 AI 역량검사 솔루션이 기업들의 채용 프로세스를 혁신하고, 데이터 기반의 객관적 평가를 통해 최적의 인재 영입을 지원하겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>