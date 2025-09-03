삼척시, '삼척 이사부장군 위령제·수륙대재'행사 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리 해양 역사 인물 가운데 유일하게 해양 영토인 우산국을 개척한 신라 이사부 장군과 수륙고혼들의 넋을 기리는 행사가 성황리에 열렸다.

박상수 삼척시장이 지난 2일 이사부 장군의 혼이 깃든 정라동 육향산 광장에서 열린 '제9회 삼척이사부장군 위령제 및 수륙대재'에 참석해 인사말을 하고 있다. 삼척시 제공

AD

삼척이사부장군위령제 추진위원회(위원장 천은사 동은 스님)는 지난 2일 이사부 장군의 혼이 깃든 정라동 육향산 광장에서 '제9회 삼척이사부장군 위령제 및 수륙대재'를 개최했다. 이날 행사에서는 오전 10시 삼척항에서 출발해 육향산 광장까지 이사부 장군과 영장고혼의 넋을 모셔오는 '시련(侍輦) 행사'를 처음 마련해 시민과 관광객들의 이목을 끌었다.

이어 오후 1시부터 농악대 중심굿인 '판굿'과 '장검무' 등 식전 공연을 시작으로, 이사부 장군의 우산국(울릉도·독도) 정벌의 뜻을 되새기고 고혼들의 넋을 위로하는 '진혼무'와 '살풀이'가 진행됐다. 또한 장군의 지혜와 기상을 표현한 '장검무', 위령과 극락왕생을 기원하는 '극락왕생 발원문', 수륙고혼의 넋을 달래고 악귀를 물리치는 '범패작법' 등이 이어졌다.

동은 스님은 "이사부 장군 위령제 및 수륙대재 봉행은 일본과의 영토 분쟁이 계속되는 현시점에서 더욱 큰 의미가 있다"며 "우산국 복속의 참뜻을 되새기고, 후손들의 애국심을 고취하기 위한 자리"라고 말했다.

박상수 시장은 "거친 동해바다를 건너 우산국을 정벌하셨던 이사부 장군과 호국영령의 해양 개척 정신은 지금도 삼척에 살아 있다"며 "이번 행사를 통해 출항지였던 삼척의 역사를 되새기고, 애국심과 독도 수호 의지를 다지는 시간이 되기를 기대한다"고 강조했다.





AD

권정복 시의장은 축전을 통해 "오늘 봉행이 올바른 역사관과 애국심을 더욱 고양하는 계기가 되기를 바라며, 시의회 차원에서도 장군의 개척 정신이 후대에 계승될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>