태백시, '태백 트레일 대회' 개최… 태백산·어평재·함백산 산길 달려

강원도 태백시(시장 이상호)는 오는 6일 '2025 태백 트레일 대회'를 개최한다고 3일 밝혔다. 이번 대회는 태백시 철인3종협회가 주관하며, 문화체육관광부·국민체육진흥공단·태백시 및 태백시의회 지원을 받아 진행된다.

태백시, 2025년 태백 트레일 대회 개최 포스터. 강원도 제공

태백 트레일 대회는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주관한 '2024년 지역특화 스포츠기반 조성사업' 공모에 선정되어 지난해 처음 열렸으며, 올해 두 번째로 개최된다.

대회는 △51㎞ △30㎞ △23㎞ △13㎞ 4개 코스로 운영된다. 참가자들은 신청한 코스에 따라 태백산, 어평재, 함백산, 지지리골 등 태백의 대표 산길을 달릴 예정이다.





태백시 관계자는 "태백의 아름다운 산길을 경험할 수 있는 이번 대회에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"며 "앞으로도 사계절 내내 다양한 스포츠 대회를 유치해 지역 활력을 높여가겠다"고 말했다.





