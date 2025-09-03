원주시, 캠핑장 연계 ‘콘텐츠형 시티투어버스’ 운행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 20일부터 11월 29일까지 6회 운행

관광지·전통시장·지역축제·향토기업 연계

강원도 원주시는 테마형 시티투어버스의 일환으로 오는 20일부터 캠핑장과 관광지·향토기업·지역축제를 연계하는 콘텐츠형 시티투어버스를 운행한다고 3일 밝혔다.

콘텐츠형 시티투어버스 운행 홍보문. 원주시 제공

이번 프로그램은 신림면 캠핑장을 방문한 관광객이 하루 동안 버스를 타고 소금산그랜드밸리, 전통시장, 향토기업, 지역축제 등을 체험할 수 있도록 구성됐다.

먼저 원주의 대표 관광지인 소금산그랜드밸리를 방문한 뒤, 전통시장으로 이동해 자유롭게 중식을 즐기고 장을 본 후 다시 신림면 캠핑장으로 돌아오는 일정으로 진행된다.

콘텐츠형 버스는 9월 20일부터 11월 29일 사이 토요일에 총 6회 운영할 예정이다.

특히 오는 27일에는 소금산그랜드밸리 대신 향토기업 단미푸드에서 치즈공장 체험을 진행하며 같은 날 열리는 댄싱카니발 관람을 위해 오후 4시부터 10시까지 야간 시티투어버스를 추가로 운행한다.





홍순필 관광과장은 "이번 콘텐츠형 버스는 신림면 캠핑장을 방문한 관광객에게 원주의 다채로운 매력을 보여줄 수 있는 프로그램"이라며 "앞으로 원주의 다양한 모습을 널리 알릴 수 있는 테마형 시티투어버스를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

