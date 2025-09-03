원주시, 시 승격 70주년 기념 ‘원주시 주민자치 화합한마당’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주민자치센터 동아리팀 공연-체험·전시 부스 운영

강원도 원주시와 원주시주민자치협의회(회장 최성우)는 시 승격 70주년을 기념해 지난달 29일부터 31일까지 댄싱공연장 주차장 상설공연장에서 '2025 원주시 주민자치 화합한마당'을 개최했다고 3일 밝혔다.

원주시와 원주시주민자치협의회가 시 승격 70주년을 기념해 지난달 29일부터 31일까지 댄싱공연장 주차장 상설공연장에서 '2025 원주시 주민자치 화합한마당'을 개최하고 있다. 원주시 제공

AD

올해 주민자치 화합한마당은 행사 기간을 3일로 확대해 주민자치의 다양한 활동과 성과를 시민들이 폭넓게 체험하고 즐기는 자리로 진행됐다.

주민자치 동아리 공연에는 라인·실용댄스, 난타, 통기타 연주, 사물놀이 등 총 28개 동아리팀이 출전해 열정적이고 다양한 공연을 선보였다.

이날 영예의 대상은 3개의 댄스 동아리가 뭉쳐 조화로운 무대를 선보여준 태장2동 주민자치센터의 '태2크루' 팀이 수상했다. 최우수상에는 행구동, 우수상에는 지정면이 각각 선정됐다.

대상을 수상한 태2크루 팀은 다음 달 18일 동해시에서 개최되는 '2025년 강원특별자치도 주민자치박람회 프로그램 경연대회'에 참가하게 된다.

공연과 함께 행사장에는 한글서예, 섬유채색 체험·전시 부스 등 다양한 즐길거리도 마련됐다.





AD

원강수 원주시장은 "이번 주민자치 화합한마당을 통해 많은 주민자치센터 동아리팀의 수준 높은 실력을 다시금 느낄 수 있었다"며 "원주시 대표 동아리팀이 도 경연대회에서도 좋은 성적을 거두길 기대한다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>