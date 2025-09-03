동의대 정선미 교수 공저 ‘문화마케팅’, 대한민국학술원 우수학술도서 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이론과 실무 아우른 문화마케팅 안내서… 전국 대학·도서관에 보급

동의대학교는 경영학과 정선미 교수가 공동 집필한 도서 '문화마케팅'이 '2025년 대한민국학술원 우수학술도서'로 선정됐다고 2일 전했다.

이번에 선정된 '문화마케팅'은 정 교수와 안광호 인하대 경영학과 명예교수, 유창조 동국대 경영학과 교수가 함께 집필했다.

책은 문화마케팅의 개념과 특성부터 전략, 관리 방안에 이르기까지 이론적 깊이와 실무적 통찰을 동시에 담아냈다는 평가를 받았다.

정 교수는 "이제는 제품이 아닌 세계관이 팔리는 시대"라며 "그 흐름을 해석하고 실천할 수 있는 안내서가 되길 바라는 마음으로 집필했다"고 소감을 말했다.





대한민국학술원은 매년 학문 발전과 기초학문 진흥을 위해 우수 학술도서를 선정한다. 선정된 도서는 전국 주요 대학과 공공도서관에 보급돼 교육과 연구에 활용될 예정이다.

동의대 정선미 교수 공저 ‘문화마케팅’ 표지.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

