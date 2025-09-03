김선형 전남대 교수 등 '2025년 젊은 건축가상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부는 새건축사협의회, 한국건축가협회, 한국여성건축가협회와 함께 '2025년 젊은 건축가상' 수상자로 김선형 전남대학교 건축디자인학과 교수, 이창규·강정윤 에이루트건축사사무소 공동 대표, 홍진표·정이삭 에이코랩건축사사무소 공동 대표 등 3개 팀을 선정했다고 3일 밝혔다.

김선형 전남대학교 건축디자인학과 교수, 이창규·강정윤 에이루트건축사사무소 공동 대표, 홍진표·정이삭 에이코랩건축사사무소 공동 대표(왼쪽부터) [사진 제공= 문화체육관광부]

이번 공모에서는 모두 50개 팀이 지원했으며 1차 서류심사와 2차 공개 시청각발표(프레젠테이션)를 거쳐 수상자가 결정됐다. 심사위원회(위원장 손진)는 건축가의 건축에 대한 기본적 소양과 태도, 주변 맥락에 대한 진지한 탐구, 사회공동체의 미래에 대한 비전과 확장성을 종합적으로 평가했다.

문체부는 2008년부터 우수한 신진 건축가를 발굴하고 양성하기 위해 '젊은 건축가상'을 운영했다. 젊은 건축가로 선정된 건축가에게는 문체부 장관상이 수여된다.





시상식은 오는 10월21일 서울 노들섬에서 열리는 '2025 대한민국 건축문화제'에서 개최된다. 12월에는 수상자들의 작품 전시회도 열릴 예정이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

