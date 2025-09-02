여주시의회, 임시회 개회…의원발의 조례안 등 29건 안건 심사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 여주시의회(의장 박두형)는 2일 제1차 본회의를 시작으로 오는 11일까지 10일간의 일정으로 '제77회 여주시의회 임시회'를 개회했다.

여주시의회가 2일 제1차 본회의를 시작으로 오는 11일까지 10일간의 일정으로 '제77회 여주시의회 임시회'를 개회하고 있다. 여주시의회 제공

AD

이번 회기에서는 조례등심사특별위원회, 공유재산관리계획심사특별위원회, 예산결산특별위원회 등 특별위원회를 구성하여 시민 생활과 밀접한 현안을 다루게 된다.

이번 임시회에 상정된 안건은 ▲의원발의 조례·규칙안 11건 ▲집행부 제출 조례안 12건 ▲동의안 1건 ▲의견청취 1건 ▲2025년도 제1차 공유재산 관리계획 변경안 ▲2025년도 제4회 추가경정예산안 ▲2025년도 기금운용계획 변경안 ▲2026년도 출연계획 동의안 등 총 29건이 상정되어 시민 복지 증진과 지역 발전을 위한 심도 깊은 논의가 진행될 예정이다.

박두형 의장은 개회사에서 "이번 임시회에서는 농업·복지·재정·지역경제 등 시민들의 삶과 직결된 현안을 심의해 삶의 질을 향상시키고, 여주시의 희망찬 미래를 기약하는 초석을 마련하겠다"며 "여주시의회는 시민의 안전과 행복, 그리고 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

여주시의회는 앞으로도 시민들에게 희망을 주고 사랑받는 의회로 자리매김하기 위해 투명하고 책임 있는 의정활동을 이어갈 방침이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>