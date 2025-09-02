남양주시, 다산 지역 초등 학부모 대상 '미래교육공동체 아카데미' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학부모와 함께하는 따뜻한 교육 협력의 시작

경기 남양주시(시장 주광덕)는 2일 다산동 소재의 한 카페에서 다산 지역 초등생 학부모를 대상으로 '미래교육공동체 아카데미'를 개최했다.

주광덕 남양주시장이 2일 다산동 소재 한 카페에서 다산 지역 초등 학부모를 대상으로 '미래교육공동체 아카데미'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

'미래교육공동체 아카데미'는 권역별·학교급별로 순회하며 학부모 간 자녀 교육에 대한 실질적인 의견 공유를 위한 자리다. 세 번째로 열린 이번 아카데미에는 관내 11개 초등학교 학부모회원 30여 명이 참여해 미래 교육에 대한 높은 관심을 보였다.

이날 행사는 △시 교육사업 안내를 시작으로 △미래교육 특강: '은밀한 성! 친밀하게!' △시장과 학부모의 자녀교육 공감토크 등 다양한 프로그램으로 구성됐다. 시와 학부모 간 소통을 통해 교육공동체의 협력을 강화하는 뜻깊은 시간이 됐다.

주광덕 시장은 인사말에서 "자녀와 마찬가지로 학부모님들 또한 세상에 단 하나뿐인 소중한 존재"라며 "스스로를 존귀하게 여기며 자녀와 함께 꿈을 키워가길 바란다"고 격려해 학부모들의 큰 호응을 얻었다.

아카데미에 참석한 한 학부모는 "교육정책을 함께 만들어간다는 취지가 무엇보다 인상 깊었다"며 "시장님이 현장 목소리에 진지하게 귀 기울이는 모습에서 진심을 느낄 수 있었다"고 소감을 밝혔다.





시는 앞으로도 학부모와 교육 현장의 목소리를 적극 반영해 지역 안에서 함께 배우고 성장하는 교육공동체 문화를 확산해 나갈 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

