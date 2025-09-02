국립부경대, 나가사키대생 대상 전공 교류 인턴십 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나가사키대 정보데이터사이언스학부 학생 12명 참가

국립부경대학교가 나가사키대학교 학생들을 대상으로 9월 1일부터 5일간 일정으로 전공 교류 인턴십 행사를 개최한다.

나가사키대 정보데이터사이언스학부 학생들이 캠퍼스투어를 하고 기념사진을 촬영하고 있다. 국립부경대 제공

이번 행사에는 나가사키대 정보데이터사이언스학부 학생 12명과 교수 등이 참가해 국립부경대 통계·데이터사이언스전공에서 데이터사이언스개론 강의 등 교육과 실습 등 프로그램을 체험한다.

나가사키대 학생들은 국립부경대 학생들과 팀을 이뤄 교수 멘토링을 받으며 데이터 분석 과제를 수행하는 등 최신 통계 기법과 머신러닝과 딥러닝 등에 대한 특강과 실습, 발표와 토론 등을 진행했다. 나가사키대 학생들에게 대학과 부산을 소개하는 캠퍼스투어와 문화교류 프로그램도 열렸다.

나가사키대는 정보데이터사이언스학부 학생들의 첨단 분야 학문 교류와 국제 협력과 문화교류 확대를 위해 자매결연 대학인 국립부경대의 우수 학과인 통계·데이터사이언스전공에서 인턴십 행사를 진행했다.





국립부경대 통계·데이터사이언스전공 학부장 최지은 교수, 하일도 교수 등 교수진은 "이번 프로그램을 통해 양 대학 학생들이 함께 다양한 데이터의 통계적 분석과 최신 머신러닝 기법 분야에 대한 학문적 지식을 공유하고 아이디어를 교환하며, 학문적 시야를 넓히는 기회가 될 것으로 생각한다"라고 말했다.





