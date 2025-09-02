"우리 손으로 지키는 황톳길" 하남시, 명예황톳길지킴이 27명 첫 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시(시장 이현재)는 2일 하남시청 본관 2층 상황실에서 '제1기 명예황톳길지킴이 위촉식'을 열고 명예황톳길지킴이 27명을 위촉했다.

하남시가 2일 하남시청 본관 2층 상황실에서 '제1기 명예황톳길지킴이 위촉식'을 열고 명예황톳길지킴이 27명을 위촉한 후 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

AD

명예황톳길지킴이(이하 지킴이)는 하남시의 주요 황톳길과 맨발길을 직접 이용하며 청소, 관수, 시설물 점검 등 관리 활동을 수행하는 자원봉사자로, 위촉일부터 1년간 활동한다.

이번 1기 지킴이는 맨발길에 애착을 가지고 매일 이용하는 시민을 대상으로 모집해 선정됐다. 활동 시간은 오전 5시부터 자정까지 폭넓게 형성돼, 하루 종일 황톳길을 상시 관리할 수 있는 체계를 마련했다. 지킴이는 위촉식 직후 자원봉사 관련 교육을 이수해 본격적인 관리 활동에 나섰다.

시는 이번 제도를 통해 황톳길의 청결과 안전성을 상시적으로 확보하고, 현장에서 발생하는 민원을 즉각적으로 처리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이현재 하남시장은 "황톳길을 사랑하는 마음으로 참여해준 시민 여러분께 깊은 감사를 드린다"며 "지킴이 활동은 우리 도시의 공원을 시민 스스로 가꾸고 지켜나가는 뜻깊은 실천으로, 하남의 자연과 생활환경을 한층 더 건강하게 만드는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이어 "앞으로도 시민 모두가 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 공간을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





AD

한편, 하남시는 '경기 흙향기 맨발길 조성사업'과 연계 ▲풍산근린3호공원 ▲미사한강5호공원 ▲위례지구순환누리길 ▲창우황톳길 ▲감일문화공원황톳길 ▲신장근린1호공원 등 권역별로 다양한 명소를 조성해 기존 10개소였던 맨발길을 25개소로 확충했다. 이에 '걷기 좋은 도시' 이미지 확산과 함께 하남시는 명실상부 대한민국 최고의 맨발걷기 도시로 거듭나고 있다





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>