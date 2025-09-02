방세환 시장 "촘촘한 안전망 구축…학교폭력 없는 도시 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시, 학교폭력 근절 '안전한 학교생활 지원 협의회' 발족

경기 광주시는 최근 사회적 문제로 대두되고 있는 학교폭력 예방과 근절을 위해 주요 기관과의 협력 체계를 구축하고 공동 대응에 나섰다.

방세환 광주시장이 2일 광주시, 경기광주경찰서, 시민단체 등과 함께 '광주시 안전한 학교생활 지원 협의회'를 발족하고 태성초등학교 앞에서 학교폭력 예방 캠페인을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

AD

광주하남교육지원청은 2일 광주시, 경기광주경찰서, 시민단체 등과 함께 '광주시 안전한 학교생활 지원 협의회'를 발족하고, 첫 활동으로 태성초등학교 앞에서 학교폭력 예방 캠페인을 실시했다.

이날 캠페인에서는 협의회 참여자들이 등교하는 학생들에게 학교폭력 예방의 중요성을 알리는 메시지를 전달하며 건전한 학교문화 조성에 동참을 당부했다. 이번 활동은 앞으로 협의회가 추진할 공동 예방 활동과 지원 체계 구축의 초석이 될 것으로 기대된다.

발족식에는 방세환 시장을 비롯해 오성애 광주하남교육지원청 교육장, 노동열 경기광주경찰서장, 학부모폴리스, 녹색어머니연합회, 자율방범대, 광주시청소년상담복지센터, 1388청소년지원단 등 9개 기관·단체 관계자들이 참석하여 결의문을 낭독하고 학교폭력 근절을 위한 공동 의지를 다졌다.

이번 협의회는 각 기관의 개별적 대응을 넘어 교육·행정·치안·시민이 유기적으로 연계된 실질적 협력 체계를 마련하기 위해 구성됐으며 앞으로 정기 회의를 통해 학교폭력 동향 공유, 공동 캠페인, 심리 상담 및 치유 프로그램 연계 등 구체적인 실행 방안을 논의할 예정이다.

방세환 시장은 "광주시는 아이들의 안전과 행복을 최우선으로 생각한다"며 "협의회가 원활하게 활동할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않고 관계 기관 및 시민과 함께 촘촘한 안전망을 구축해 학교폭력이 없는 도시를 만들겠다"고 강조했다.





AD

한편, 시는 이번 협의회 발족을 계기로 학교폭력 근절을 위한 지역 차원의 노력이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>