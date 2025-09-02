대전 빛낸 지역 기업 디자인, 지역 정체성 기록 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전시-대전디자인진흥원, '대전 디자인 역사자료 수집·아카이빙 연구' 추진

사진=대전시 제공

AD

대전 지역의 산업 기반을 이끌어온 지역 기업들의 디자인 자산을 발굴하고, 이를 공공 기록으로 수집 및 보존하기 위한 첫 시도가 이뤄졌다.

대전광역시와 대전디자인진흥원이 '대전 디자인 역사자료 수집 및 아카이빙 연구'를 추진해 대전 지역 기업들이 축적해 온 다양한 디자인 자산을 체계적으로 수집·분석·기록해 '대전형 디자인 아카이브' 구축을 목표로 진행된다.

특히 디자인의 역사적 가치와 산업적 기여를 재조명하고, 해당 자산을 공공적으로 보존하고 활용할 수 있는 창의 자산으로 전환할 수 있는 기반을 마련하게 된다.

대전디자인진흥원 이창기 원장은 "디자인은 단순한 결과물이 아니라 기업의 정체성이자 도시 문화의 일부로 남는다"며 "하지만 많은 디자인 결과물이 성과 이후 기록 없이 사라지는 만큼, 이를 재발굴하고 지역 자산으로 축적하는 것이 이번 사업의 핵심"이라고 밝혔다.

대전의 산업과 문화를 이끌어온 지역 기업을 선정하기 위해 시민 설문조사를 거쳤으며 이후 10개 내외의 아카이빙 대상 기업을 최종 선정하고, 해당 기업에 대해서는 현장 조사, 인터뷰, 디자인 자산 수집 등의 협조를 구할 예정이다.

이번 연구에 협조해준 기업에는 해당 기업 맞춤 디자인 아카이빙 리포트를 제공하고 '대한민국 브랜드 대상'이라는 정부포상 연계 기회 제공 등 기업의 홍보와 협력 측면에서 다양한 혜택이 부여될 예정이다.





AD

대전디자인진흥원 관계자는 "지역 기업의 디자인 자산은 단순한 소비 경험을 넘어 지역 정체성을 증명하는 문화 기록이 될 수 있다. 또한 기업의 강력한 마케팅 전략으로도 활용되며 기업의 존속을 증명할 수 있는 자료가 될 수 있다"며 "이번 연구를 통해 지역 산업의 살아있는 아카이빙의 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>