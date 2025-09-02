울주군, 소상공인 지원사업 참여자 10명 중 8명 만족

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인 지원사업 설문조사…카드수수료 지원, 특례보증·대출 인기

울산 울주군이 추진 중인 소상공인 지원사업에 대해 참여자 10명 중 8명이 만족하는 것으로 조사됐다.

소상공인들이 체감하는 가장 큰 효과는 카드수수료 지원과 자금 특례보증 등이었으며, 내년에는 경영 안정과 비용 절감에 실질적 도움이 되는 맞춤형 지원이 필요하다는 목소리가 높다.

울주군은 2026년도 소상공인 지원 신규 시책 발굴을 위해 지난달 18일부터 22일까지 온라인 설문조사를 실시했다고 2일 밝혔다. 이번 조사는 음식업, 제조·도소매업, 미용·자동차정비 등 다양한 업종의 소상공인 548명을 대상으로 진행됐다.

응답자의 63%는 울주군의 소상공인 지원사업을 통해 실제 지원을 받은 경험이 있다고 답했다. 이 가운데 43%가 '매우 만족', 36%가 '다소 만족'으로, 총 79%가 긍정적인 평가를 내렸다.

만족 요인으로는 ▲카드수수료 지원(29.8%) ▲자금 특례보증·대출(28.1%) ▲시설·환경 개선(10.3%) 순으로 꼽혔다. 반면, 개선이 필요한 부분으로는 '지원금 규모와 조건(12.4%)', '신청 절차 복잡성(6.2%)'이 지적됐다.

소상공인들의 경영 애로사항으로는 '매출 감소(40%)', '원자재 가격 상승(21%)', '인건비 상승(16%)' 등이 주를 이뤘다. 특히 인건비 부담과 관련해 올해 처음 시행한 '신규 채용 인건비 지원사업'의 운영 효과를 점검하는 계기가 됐으며, 제도 개선 시 절반 이상(52%)이 참여 의향을 밝힌 것으로 나타났다.

내년도 중점 지원 희망 분야는 '자금 대출·보증지원(40%)'이 가장 높았고, 이어 '냉난방기 청소비용 지원(22%)', '신규 채용 인건비 지원(11%)', '온라인 마케팅·홍보 지원(10%)', '배달료 지원(7%)' 순으로 조사됐다. 소상공인들이 경영 안정과 비용 절감이 가장 필요함을 보여주는 대목이다.





이순걸 울주군수는 "이번 설문조사에서 수렴한 의견을 반영해 내년에는 경영 안정과 비용 절감에 실질적으로 도움이 되는 정책을 내실 있게 마련하겠다"며 "기존 제도의 보완책도 적극 추진해 소상공인들에게 실질적 혜택이 돌아갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

울주군이 울산 최초 600억원 규모 특례보증 협약을 맺고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

