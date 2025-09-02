광주시, '가뭄' 강릉에 생수 1만병 긴급 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지방정부 연대·상생 실천

강기정 광주시장이 2일 오전 시청 잔디광장에서 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원도 강릉시에 생수 1만병 지원의 뜻을 전한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 광주시 제공

광주시가 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원도 강릉시를 돕기 위해 나섰다.

광주시는 가뭄으로 생활용수 부족 위기를 겪고 있는 강릉시에 광주시 상수도사업본부가 생산한 생수 '빛여울수' 1만병을 지원했다고 2일 밝혔다.

이번 지원은 기후 위기로 인한 식수 확보에 어려움을 겪고 있는 강릉시민들을 돕고, 지방정부 간 연대와 상생의 정신을 실천하기 위해 마련됐다.

시는 우선 빛여울수 1만병을 보냈으며, 앞으로도 강릉시와 긴밀히 소통해 가뭄 상황에 따라 추가 지원 방안을 검토할 계획이다.

강기정 시장은 "기후재난이 일상화된 요즘 광주도 불과 2년여 전에 극심한 가뭄을 겪었다. 이번 나눔은 단순한 물품 전달이 아니라 고통을 함께 나누고자 하는 마음을 담았다"며 "강릉시민들이 이번 위기를 잘 극복할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.





한편 시는 지난 2022년 10~12월 3개월 동안 강수량이 평년의 절반에도 못 미쳐 광주댐과 동복댐의 저수율이 30% 이하로 떨어지는 등 극심한 가뭄을 겪었다. 당시 광주시는 영산강 하천용수를 비상 취수하고, 물절약 캠페인, 수압밸브 조절 등 절수 운동을 펼치며 물 부족 위기를 극복했다.





