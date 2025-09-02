하나금융, '사랑의 생명나눔, 헌혈캠페인' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임직원의 자발적 헌혈 참여를 통해 ESG경영가치 강화

지역사회 의료 현장의 혈액 부족 문제 해소 및 공공보건 증진에 기여



하나금융그룹은 그룹 임직원이 자발적으로 참여하는 '사랑의 생명나눔' 헌혈 캠페인을 8월 26일부터 오는 9월 11일까지 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 혈액 부족 문제로 어려움을 겪는 지역사회 의료 현장에 도움을 주고, 소중한 생명을 지키기 위해 마련됐다.

이번 헌혈 캠페인은 전 그룹 계열사 임직원이 자발적으로 참여하며 지난달 26일 하나금융그룹 여의도 사옥을 시작으로 이번 달 2일 명동 사옥, 8일 강남 사옥, 11일 청라 사옥에서 순차적으로 진행한다.

각 사옥별로 오전 9시부터 오후 4시까지 헌혈 차량을 배치하고, 특히 현장 접수 외에도 사전 신청을 통해 대기시간을 최소화해 하나금융그룹의 사회적 책임 실천에 임직원들이 적극적으로 동참할 수 있도록 했다.

또한 하나금융그룹은 헌혈 캠페인 기간 동안 사내 게시판을 통해 퀴즈 풀기, 응원 댓글, 새롭게 기획한 'RED DAY' 헌혈 드레스코드 이벤트를 진행해 임직원 간 연대감과 참여의식을 높여 캠페인의 의미를 더욱 확산시킬 예정이다.

하나금융그룹 ESG상생금융팀 관계자는 "환자들의 생명을 살리는데 필요한 혈액 수급에 기여하고, 헌혈 문화 확산을 위해 임직원들과 함께 캠페인을 실천하고 있다"며 "소중한 생명을 살리는 일에 그룹 임직원들이 함께 할 수 있도록 다양하고 진정성 넘치는 ESG 활동을 이어 나가겠다"고 밝혔다.





하나금융그룹은 이외에도 걸음 기부 캠페인, 의류 기부 캠페인, 임직원 대상 심폐소생술 안전 교육, 혹서기 취약 어르신을 위한 삼계탕 봉사활동 실시, 장애인 가족을 위한 여름나기 행복 상자 전달 등 다양한 사회공헌 활동에 앞장서고 있다.





