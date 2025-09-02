스타씨드, 퓰리처 AI 3.0 대규모 업그레이드로 글로벌 PR 혁신 가속

AD

AI 기반 PR 자동화 솔루션 개발사 스타씨드(대표 손보미)가 '퓰리처 AI (Pulitzer AI) 3.0'으로 기능을 대규모 업데이트했다고 2일 밝혔다. 이번 업데이트를 통해 한층 정교해진 뉴스클리핑 구독 서비스, 업무 편의성을 높여주는 공문서 및 마케팅 멀티채널 콘텐츠 생성 기능, 동남아 국가 대상 보도자료 배포 기능 확대 등 종합적인 혁신을 선보인다.

가장 주목할 만한 변화는 '테마별 뉴스클리핑 구독' 및 '뉴스클리핑 이메일 알림' 기능의 본격 도입이다. 사용자는 주제별로 원하는 뉴스클리핑을 손쉽게 구독하고, 키워드 기반 맞춤 클리핑 결과를 주기적으로 메일로 받아볼 수 있다. 블룸버그, 로이터 등 프리미엄 외신 뉴스의 자동 수집·번역·요약과 함께 국내외 이슈 파악과 경쟁사 동향, 업계 트렌드 모니터링까지 기존에 수시간 걸리던 업무를 AI가 몇 분 내로 자동화했다. 이와 함께 북미 영어권 해외배포 가능 국가를 인도네시아, 싱가포르, 필리핀 등 동남아 주요 국가까지 확장해 글로벌 마케팅과 PR을 보다 효율적으로 지원한다.

업무 자동화의 범위도 크게 확대됐다. 이번에 새로 추가된 공문서 생성 기능은 기업·기관의 반복적인 행정 문서를 빠르게 작성하는 데 특화됐다. 또한 '퓰리처 AI 마케팅 콘텐츠 생성기' 출시로 마케터와 홍보 담당자들은 블로그 글은 물론, 인스타그램·페이스북·링크드인·쓰레드용 콘텐츠까지 멀티채널에 적합한 글로 자동 변환 할 수 있다. 더불어 CTA(Call-to-Action) 최적화 문구 추천까지 지원해 마케팅 전환율 향상에도 직접적인 기여를 한다.

기업·브랜드·기관 맞춤 팀 계정 기능도 새롭게 마련됐다. 다수의 구성원이 워크스페이스를 공유하며 구독료 부담은 낮추고 내부 협업 효율성은 높이는 것이 특징이다. 언론·미디어 업계를 위한 'Pulitzer AI for Media'도 공식 도입됐다. 기자들이 직접 퓰리처 AI에 등록해 최신 보도자료를 받아보고 기사화할 수 있으며, 활동 시 포인트를 적립해 커피 쿠폰 등 다양한 선물로 교환하는 시스템이다.





AD

스타씨드 손보미 대표는 "AI 스토리텔링을 자유롭게 할 수 있도록 마케팅 카피라이팅 등 다양한 업무 글쓰기를 위한 생성형 AI 기반의 서비스도 개발하고 있다"며 "앞으로도 지속적인 기능 개선과 서비스 향상을 통해 PR·마케팅 업계의 인공지능 에이전트로 디지털 전환을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>