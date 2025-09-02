금융위 해체설에 이억원 "언급 부적절, 필요할때 이야기할것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이억원 금융위원장 후보자 인사청문회

이억원 금융위원장 후보자가 2일 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 자료를 살펴보고 있다. 2025.9.2 김현민 기자

AD

이억원 금융위원장 후보자가 정부와 여당에서 나오고 있는 금융위 해체설에 대해 "(찬반 등을) 언급하는 것은 적절하지 않다"고 2일 밝혔다.

이 후보자는 이날 국회 정무위원회에서 열린 인사청문회에서 금융당국 개편안 질의에 "가정에 기반해서 말을 하거나 논의를 하는 것은 적절하지 않다"고 말했다.

이재명 정부의 국정기획위원회는 금융위가 맡은 국내 금융정책은 기재부로 이관하고, 금융위와 금융감독원을 합쳐 금융감독위원회로 개편하는 내용을 담은 금융감독체계 개편안을 논의해왔다.

앞서 사전 질의에서도 이 후보자는 "구체적인 금융감독체계 개편안이 공개되지 않은 상황에서 금융시장에 광범위한 영향을 미치는 사안에 대해 의견을 밝히기 어렵다"며 양해를 구한 바 있다.





AD

그는 "금융위를 지키려는 소신이 전혀 보이지 않는다"는 이양수 국민의힘 의원의 지적에는 "만약 내용이 공개되고 제게 의견을 피력할 기회가 생기면 필요할 때 필요한 이야기를 하겠다"고 답했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>