이천시, 증포3지구 문화공원에 공영주차장 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

151면 지하주차장 마련…지상은 문화공원 조성



경기도 이천시는 1일 증포3지구 문화공원에서 공영주차장 조성을 위한 착공식을 개최했다고 2일 밝혔다.

이천 증포3지구 문화공원 공영주차장 착공식에서 송석준 국회의원(왼쪽 다섯번째), 김경희 이천시장(왼쪽 여섯번째) 등 참석자들이 기념테이프를 자르고 있다. 이천시 제공

AD

이번에 조성하는 공영주차장은 문화공원 지하 공간을 활용한 것으로, 총 197억원이 투입된다. 주차장은 지하 1층~지상 1층 연면적 5137㎡ 규모다. 지하에는 151면의 규모의 공영주차장이 마련되고, 지상은 문화공원으로 조성된다. 준공 시기는 2027년 상반기다.

주민 건의로 추진된 이 사업은 2021년 중기지방재정계획 반영 및 재정투자심의를 통과한 뒤 2023년 건축기본 및 실시설계 용역에 착수했다. 사업 과정에서 경기도 주차환경개선 공모사업 선정으로 도비 20억원을 확보하기도 했다.

사업 대상지는 송정동과 증포동 경계부에 있는 주거 밀집 지역이다. 주변에 주차 공간이 부족한 노후 아파트가 많다 보니 수요에 비해 주차 공간이 부족했다.

김경희 이천시장은 "이번 공영주차장 조성은 생활편의와 도시환경을 동시에 개선하는 모범사례가 될 것"이라며 "앞으로도 도심은 물론 외곽지역까지 주차 인프라를 지속해서 확충해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편 시는 이번 사업 외에 관고동, 창전동, 갈산동, 부발읍 아미권역 등 지역별 여건에 따라 주차장 확충을 단계적으로 추진하고 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>