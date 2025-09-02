제주도, 김영환 '에너지 특보' 임용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김영환 제주도 에너지 특보. 제주도 제공

제주특별자치도는 탄소중립과 에너지 자립 정책 추진력을 강화하기 위해 김영환(59) 전 한국전력거래소 제주본부장을 에너지특보로 임용했다고 2일 밝혔다.

김 신임 특보는 한국전력거래소 제주본부장을 역임하며 제주 전력 계통 특수성을 깊이 이해하는 전문가로, 제주지역 전력수급 불균형 문제를 해소하고 신재생에너지 출력제한 완화 방안을 마련해 전력망 안정화에 기여했다.

김 특보는 세 가지 핵심 과제를 제시했다. 우선 추자해상풍력단지 조성 사업을 차질 없이 추진한다. 국내 최대 규모 해상풍력 발전단지 건설로 안정적 전력 공급원을 확보하고 지역경제 활성화를 도모한다는 계획이다.

제주를 분산에너지 특화지역으로 지정하는 작업에 박차를 가한다. 지역단위 소규모 분산전원을 구축해 전력 자급률을 높이고 중앙 집중형 전력망의 한계를 극복한다는 전략이다.

또 신재생에너지 확대로 탄소중립을 실현한다. 태양광·풍력 발전 비중을 늘리고 에너지 효율 개선 사업을 병행해 지속가능한 에너지 체계를 구축한다는 계획이다.





도 관계자는 "전력 분야 전문성과 현장 경험을 갖춘 에너지특보를 임명함에 따라 에너지 대전환 정책이 탄력을 받을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.





