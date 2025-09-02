‘구청장이 동네로 간다’…성북구, 20개 동에서 ‘현장구청장실’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 성북구(구청장 이승로)가 이달 16일부터 11월 11일까지 20개 동에서 ‘2025년 하반기 1일 현장구청장실’을 운영한다고 2일 밝혔다.

성북구가 2025년 하반기에도 20개 동별 1일 현장구청장실을 개최하고 주민과 적극 소통을 이어간다. 성북구 제공.

현장구청장실은 ‘삶의 현장에 주민이 있고, 주민이 있는 현장에 답이 있다’는 이승로 구청장의 구정철학이 담긴 대표 소통 사업이다. 구청장이 직접 각 동을 찾아가 주민 의견을 청취하고 해결 방안을 모색하는 방식으로, 2018년부터 이어진 성북구의 대표적 현장 소통 모델이다.

올해로 9회를 맞는 현장구청장실에서는 그동안 접수된 주민 제안과 해결 성과를 구청장이 직접 발표(PPT) 형식으로 주민과 공유한다. 또한 주민이 무대에 올라 구청장과 함께 제안을 설명하고 토론하는 소통 무대, 현장 리포터가 이원 생중계를 통해 현장의 생생함을 전달하는 방송 등 보다 창의적이고 주민 친화적인 프로그램으로 꾸며진다.

현장구청장실 운영 기간에는 보건소 대사증후군 검진, 마을행정사 상담, 건축·위생·지적 민원 상담 등 다양한 행정 서비스도 동별로 동시에 제공돼, 주민들이 구청 방문 없이 거주 동에서 편리하게 이용할 수 있다. 또한 ‘구청장과 함께하는 1:300 정책홍보 퀴즈’ 등 재미와 학습을 결합한 주민 참여형 프로그램을 진행한다.

이승로 성북구청장은 “주민들의 다양한 의견을 듣고 이를 정책에 반영하는 것이 가장 중요하다”며 “ 앞으로도 ‘1일 현장구청장실’을 통해 주민과 더 가까이 소통하고, 실질적인 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.





이번 현장구청장실은 성북구청 유튜브 채널 ‘성북TV’를 통해 생중계되며, 오픈채팅방을 통해 실시간 의견 참여도 가능하다.

성북구 제공.





