고흥사랑상품권 누적 발행액, 6년 만에 580억 돌파

지역경제 활력 견인차 역할 톡톡

전남 고흥군(군수 공영민)은 올해 고흥사랑상품권 누적 발행액이 580억원을 돌파했다. 이는 2019년 첫 발행 이후 6년 만에 이룬 성과로, 지역경제 활력에 견인차 역할을 톡톡히 하고 있다고 2일 밝혔다.

고흥군에 따르면 고흥사랑상품권은 올해 8월 말 기준 누적 발행액이 580억원(정책발행 포함)을 돌파해 지난해 총 발행액 330억원보다 250억원이 늘었다. 특히, 8월 말 기준 환전액은 480억원으로, 발행액 대비 82%에 달한다.

고흥사랑상품권 누적 발행액이 580억원을 돌파했다. 이는 2019년 첫 발행 이후 6년 만에 이룬 성과로, 지역경제 활력에 견인차 역할을 톡톡히 하고 있다. 고흥군 제공

고흥사랑상품권 가맹점은 전통시장, 식당, 카페, 미용실, 마트·슈퍼 등 연 매출 30억원 이하 소상공인 2,400여개 업소다. 상품권 사용액은 전액 지역 내 소상공인 점포에서 소비되어 자금의 역외 유출을 막고, 소비 촉진과 소상공인 매출이 20~40% 이상 증가하는 등 경제적 효과를 거두고 있다.

상품권 할인 판매 역시 주민 생활 안정에 기여하고 있다. 군은 상품권을 상시 10% 할인하고, 설 명절과 휴가철에는 15% 특별 할인율을 적용해 군민과 관광객의 비용 부담을 크게 줄였다. 특별할인 기간에는 모바일 상품권 착(chak) 회원 가입률과 사용액이 평소 대비 2배 이상 늘어나 관광객 유입에도 긍정적 영향을 미쳤다.

공영민 군수는 "군민에게는 알뜰한 소비 혜택을, 소상공인에게는 매출 증대의 기반이 되는 고흥사랑상품권 발행 확대를 통해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"며 "앞으로도 군민 삶과 지역상권을 든든히 지켜내는 경제 방파제가 되도록 노력하겠다"고 말했다.





한편, 군은 지난 8월 한 달간 시행한 고흥사랑상품권 15% 특별할인을 9월부터 예산 소진 시까지 연장해 연말까지 170억원 규모의 상품권을 추가 발행할 계획이다.





