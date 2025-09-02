임실군, 복합문화공간 '문예담터' 준공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

31억 투입…교육실·연습실·사무공간 등

전북 임실군에 복합문화공간인 '문예담터'가 준공됐다.

2일 군에 따르면 문예담터는 문화예술인들과 지역 주민들의 문화 수준을 높여주고, 문화 향유의 기회를 더 많이 제공할 수 있는 새로운 공간이다.

군은 지난 1일 심 민 군수를 비롯해 장종민 임실군의회 의장, 박정규 전북도의회 문화안전소방위원장 및 류관송 경찰서장과 유효선 임실교육장, 문화예술인 등 100여명이 참석한 가운데 '문예담터' 준공식을 갖고, 개관을 축하했다.

전북 임실군에 복합문화공간인 '문예담터'가 준공됐다. 임실군 제공

AD

임실군 임실읍(임실공설운동장 옆)에 위치한 문예담터는 총면적 733.45㎡, 2층 규모로 군비 12억원, 지방소멸대응기금 19억원, 총 31억원의 예산으로 신축됐다.

이곳에는 교육실과 연습실, 사무공간, 소규모 공연장 등 다양한 시설을 갖췄으며, 문화예술인들의 창작과 교류를 지원하는 복합문화공간으로 활용된다.

특히, 지역 문화예술인의 창작 거점이자 생활 속 문화 참여의 허브 역할을 담당하게 될 전망이다. 이곳에서는 미술과 음악 등 다양한 장르의 프로그램을 운영해 주민들의 문화적 감수성을 높이고 세대 간 교류의 장을 마련할 예정이다.

또 주민 작품 전시와 공연, 동호회 활동 지원 등 지역민이 직접 참여할 수 있는 프로그램을 활성화해 일상에서 문화를 향유하는 기회를 크게 넓힐 것이다.

최근 군은 생활 속 문화 확산을 위해 예술 공연지원과 문화예술 교육, 지역 예술인의 창작 활동을 적극 지원, 군민이 일상에서 자연스럽게 문화예술을 접할 수 있는 환경을 만들어가고 있다. 이번 문예담터 준공은 이러한 노력의 결실로 군민 누구나 주체적으로 참여하고 즐길 수 있는 문화 플랫폼을 마련했다는 데 큰 의미가 있다.

군은 현재 옛 상월초등학교를 복합문화공간으로 리모델링 사업을 진행하고 있으며, 이 또한 문화 기반 시설 확충을 통해 군민 모두가 문화적 풍요로움을 체감할 수 있는 공간으로 거듭날 전망이다.





AD

심 민 군수는 "문예담터는 주민 스스로 창작의 즐거움을 느끼고, 생활 속에서 문화와 예술을 누릴 수 있도록 기획된 공간이다"며 "지역 문화예술인들이 이곳에서 활발하게 창작 활동을 하고, 많은 주민들이 문화예술을 즐기고, 배울 수 있는 공간이 되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>