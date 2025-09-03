이동통신 즉시 해지 가능해진다…유선상담 폐지 방안 연내 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국조실, 황당규제 공모전 우수제안 발표

아파트 CCTV 자료 제출 법률 근거 마련

농어촌 하나로마트 지역사랑상품권 사용

정부가 가입은 쉽지만 해지 절차는 복잡하던 이동통신 서비스 문제를 손본다. 즉시 해지가 가능하도록 하고, 해지 때 필수였던 유선 상담을 폐지하는 방안을 연내 마련한다.

국무조정실은 3일 정부세종청사에서 열린 국정현안관계장관회의에서 이런 내용을 담은 '제3차 황당규제 공모전 추진경과 및 우수제안 10건'을 보고했다.

황당규제 공모전은 일상생활 속 불편을 끼치거나 국민 눈높이에 맞는 황당한 규제를 찾아 국민이 직접 개선을 제안하는 행사로, 올해 3회째를 맞았다.

이번 공모전에는 총 1061건의 제안이 접수됐다. 이중 중복 제안과 일반 민원 등을 제외한 903건을 대상으로 민간 전문가와 관계부처, 국조실 심의를 거쳐 109건의 심층 검토 과제를 선별했고, 51건의 규제를 개선하기로 했다.

특히 민간 전문가 심사 등을 거쳐 선정된 15개 우수 제안과 관련해서는 지난 7월 국민 온라인 투표를 진행, 1위부터 10위까지 최종 순위를 확정했다.

이동통신 해지 절차 손쉽게…CCTV 자료 제출 근거도 마련

대상(1위)을 받은 제안은 1149표를 받은 '이동통신 등 해지절차를 더욱 간편하게 개선'이다. 이동통신 등 서비스 가입은 쉽지만 해지 시에는 상담원 통화 등 여러 절차를 거쳐야 하는 불편함이 있어 개선이 필요하다는 내용이다.

손동균 국조실 규제조정실장은 "일부 통신사나 업체는 (해지 때) 직접 방문을 요구하는 경우도 있다"며 "반드시 최종 상담, 유선 상담을 거쳐야만 해지가 가능하게 돼 있는 경우도 있고 미납금, 약정 등을 확인해야 한다며 번거로운 절차나 방문을 요구하는 경우가 많다"고 설명했다.

방송통신위원회는 이런 불편을 해소하기 위해 요청이 있으면 즉시 해지를 해주고 사후에 부가 조건 등을 확인해 정산하는 '즉시 해지 처리 원칙'을 도입하고, 해지 시에 반드시 거쳐야 했던 유선 상담을 폐지하는 방안을 연내 마련할 계획이다.

최우수상(2위)은 1054표를 받은 '아파트 CCTV 자료의 범죄 신고 목적으로 수사기관 제공 시 법률 근거 마련'이다. 범죄 신고에 필요한 CCTV 자료를 수사 기관에 제공하고 있지만 법적 근거가 미비해 개인정보가 문제 되는 등 혼란이 빚어지고 있어 이를 개선한다는 내용이다.

개인정보보호위원회는 CCTV 자료 등 영상 정보의 특수성을 고려, 범죄 신고 목적 활용 시에 혼선이 생기지 않도록 명확한 법적 근거를 내년 상반기까지 마련하기로 했다.

서울 시내 아파트 및 주거 단지 모습. 연합뉴스

아이돌봄 '만 12세 이하' 연령 제한 폐지도

우수상(3위)은 974표를 획득한 '농어촌지역 농협하나로마트에서 지역사랑상품권 사용할 수 있도록 개선'이다. 농어촌 지역에서 농협하나로마트를 주로 이용함에도 이곳에서 지역사랑상품권을 쓸 수 없는 불편함을 개선했다는 게 정부 설명이다.

행정안전부는 마트와 슈퍼 등의 가맹점이 없어 소비 여건이 열악한 면 지역의 농협하나로마트에서도 지역사랑상품권을 쓸 수 있도록 즉시 개선에 착수했다. 지방자치단체 여건에 맞게 농협하나로마트 가맹점 등록 여부를 결정해 지난 6월부터 시행하고 있다.

또 '몸이 불편한 아동을 위한 아이돌봄 서비스 지원 확대'와 '학교안전법상 상급병실 기준 완화해 학생 요양급여 지급 확대' 등이 우수상에 꼽혔다. 아이돌봄 서비스의 경우 만 12세 이하 초등생 제한 연령 기준을 폐지, 질병 휴학을 했더라도 초등학생이면 혜택을 받게끔 연내 개선하기로 했다.

그밖에 ▲장애인 할인이 적용되지 않는 무인 매표기 개선 ▲여성도 새마을지도자가 될 수 있도록 새마을지도자협의회 회원자격 개선 ▲공공분양주택 청약 시 친환경차 소유자 불이익 없도록 개선 ▲군대 화물차 운전경력을 민간사업용 화물차 운전경력으로 인정토록 개선 ▲임업후계자 만 55세 미만 연령제한 폐지 등은 장려상을 받았다.





손 실장은 "앞으로도 규제 개선에 대한 국민 관심에 부응할 수 있도록 관계부처와 협력해 다양한 규제 합리화 정책을 추진할 것"이라며 "다음 제4차 황당규제 공모전에도 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

