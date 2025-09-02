부하 직원과 '몰래 연애' 네슬레 CEO 결국 해임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이사회 "회사 가치·거버넌스 지키기 위한 조치"

스위스에 본사를 둔 세계 최대 식품기업 네슬레가 로랑 프렉스 최고경영자(CEO)가 직속 부하 직원과의 미공개 연애를 이유로 1년 만에 전격 해임했다.

AFP연합뉴스

AD

네슬레는 1일(현지시간) 보도자료를 통해 이사회가 프렉스 CEO를 즉각 해임하고 네스프레소 커피 브랜드를 총괄하는 필립 나브라틸을 임명했다고 밝혔다.

네슬레는 "프렉스의 사임은 직속 부하 직원과 비공개 연애 관계를 맺어 회사의 행동강령을 위반한 것에 대한 조사 이후 나왔다"고 덧붙였다. 네슬레 이사회는 이번 결정이 기업 가치와 거버넌스를 지키기 위한 불가피한 조치였다고 설명했다.

프렉스 CEO는 지난해 9월 부진한 성과로 인해 전격 해임된 마크 슈나이더 전 CEO에게 바통을 넘겨받았다. 타기업 출신인 슈나이더는 약 8년간 CEO로 재임했지만 부진한 경영 성과로 결국 CEO 자리에서 물러났다.

후임인 프렉스 CEO는 회사의 전통적인 강점을 회복할 수 있는 안정적 인물로 평가받으면서 후임으로 임명됐다. 그는 1986년부터 네슬레에서 근무했으며, 2008년 본사에서 글로벌 금융위기 관리 역량을 인정받기도 했다. 이후 10년 넘게 유럽과 미주 사업을 성공적으로 관리했다는 평가를 받았다.

네슬레는 프레이크스 후임으로 나브라틸 CEO를 지명했다. 이사회는 이전부터 나브라틸을 잠재적 후계자로 검토해 왔으며, 이번 조사 결과를 계기로 승진을 결정했다고 월스트리트저널(WSJ)은 보도했다.





AD

WSJ는 또 일부 애널리스트들이 실적 부진에도 불구하고, 네슬레가 내부 인사를 승진시키며 기존 기조를 유지하는 선택을 내린 것에 대해 비판을 제기했다고 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>