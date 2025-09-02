최성아 대전시 정무경제과학부시장 취임

"대전 시정 속도감 있고, 역동적으로 이끌어 나갈 것"
최성아 변호사(45)가 2일 제24대 대전시 정무경제과학부시장으로 취임했다.
최 부시장은 임용장을 받는 것으로 취임식을 대신한 뒤 확대간부회의에 참석하며 공식 업무를 시작했다.
최 부시장은 아산고등학교와 충남대학교 정치외교학과 졸업 후 동 대학교 법학전문대학원 및 KAIST 미래전략대학원 석사학위를 취득하고, 법무법인 내일과 창업진흥원 등에서 10여년간 변호사로 활동했다. 또 이스타항공 인수 기획단장 및 경영총괄 부사장을 역임하는 등 다양한 근무 경험을 통해 다방면에 풍부한 식견을 겸비했다.
최성아 신임 정무경제과학부시장은 "민선 8기 후반기 대전 시정을 속도감 있고, 역동적으로 이끌어 나가겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
최 부시장은 이날 오전 10시 시청 기자실을 방문해 기자들과 상견례를 가졌다.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>