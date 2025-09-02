최성아 대전시 정무경제과학부시장 취임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"대전 시정 속도감 있고, 역동적으로 이끌어 나갈 것"

왼쪽부터 최성아 부시장, 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

최성아 변호사(45)가 2일 제24대 대전시 정무경제과학부시장으로 취임했다.

최 부시장은 임용장을 받는 것으로 취임식을 대신한 뒤 확대간부회의에 참석하며 공식 업무를 시작했다.

최 부시장은 아산고등학교와 충남대학교 정치외교학과 졸업 후 동 대학교 법학전문대학원 및 KAIST 미래전략대학원 석사학위를 취득하고, 법무법인 내일과 창업진흥원 등에서 10여년간 변호사로 활동했다. 또 이스타항공 인수 기획단장 및 경영총괄 부사장을 역임하는 등 다양한 근무 경험을 통해 다방면에 풍부한 식견을 겸비했다.

최성아 신임 정무경제과학부시장은 "민선 8기 후반기 대전 시정을 속도감 있고, 역동적으로 이끌어 나가겠다"고 말했다.





최성아 부시장은 이날 오전 10시 시청 기자실을 방문해 기자들과 상견례를 가졌다.(사진=모석봉 기자)

최 부시장은 이날 오전 10시 시청 기자실을 방문해 기자들과 상견례를 가졌다.





