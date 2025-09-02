트럼프 행정부, 집값 잡기 위한 '국가비상사태' 선포 검토

베선트 "금리 하락 시 거래 증가할 것"
도널드 트럼프 미국 행정부가 집값 상승 문제를 해결하기 위해 비상사태 선포를 검토하고 있다.
1일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 스콧 베선트 재무장관은 이날 트럼프 행정부가 주택 문제 해결을 위해 몇 주 안에 새로운 조치를 시행할 계획이라면서 이같이 밝혔다. 베선트 장관은 "트럼프 대통령이 주택가격 상승과 공급부족 문제에 대응하기 위해 국가 주택 비상사태를 선포할 수 있다"고 말했다.
현재 미국의 집값 상승률은 둔화하고 있지만, 공급 부족은 해결되지 않은 상황이다. 특히 기존에 낮은 주택담보대출 금리로 집을 산 1주택 소유자들이 매물을 거둬들이면서 주택 공급이 감소했다. 기존 주택을 팔고 새 주택을 구할 때 고금리 탓에 기존 금리보다 훨씬 높은 금리를 내야 하기 때문이다.
이 같은 상황은 팬데믹 이후 물가가 급등하자 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 급격하게 올리면서 시작됐다. 현재 미국의 기준금리는 4.25~4.50%다. 주택담보대출 금리는 미국의 기준금리와 직접적으로 관련이 없지만, 기준금리와 밀접하게 관련된 10년물 국채의 영향을 받는다.
베선트 장관은 "금리가 하락하면 부동산 거래와 주택 판매가 증가할 것으로 예상한다"고 말했다. 또 주택 건설을 촉진해 공급을 늘리기 위해 인허가 절차에 대한 간소화·표준화 촉진 방안도 모색 중이라고 덧붙였다.
