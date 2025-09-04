[2026 수시]서강대, 반도체공학과 신설·전형 간소화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올 수시서 1044명 선발

서강대학교는 2026학년도 수시모집에서 1044명(59%)을 선발한다. 전형별 모집인원은 학생부교과(지역균형) 180명·학생부종합(일반) 565명·학생부종합(기회균형) 85명·학생부종합(서강가치) 36명·학생부종합(특성화고교졸업자) 6명·논술(일반) 172명이다.

서강대는 지난해 반도체특성화대학에 선정돼, 2026학년도에 반도체공학과를 신설한다. 반도체공학과는 수시모집에서 학생부교과(지역균형)전형으로 3명, 학생부종합(일반)전형으로 14명을 모집한다. 또한 2026학년도 정원 내 입학생 중 일정 요건(입학 후 두 학기 연속 재학, 매 학기 15학점 이상 이수, 평균 평점 2.5 이상 유지)을 충족한 재학생에게는 2027년 1월 중 1000만원의 생활비성 장학금이 지급된다.

2026학년도 일부 전형의 전형 요소 간소화가 주목된다. 학생부교과(지역균형)전형은 기존 '교과 90%+비교과(출결) 10%'에서 '교과 100%'로 변경된다. 지원 자격은 '국내 고등학교 졸업예정자 중 고등학교에서 4학기 이상 성적을 취득한 자로서 출신 고등학교장의 추천을 받은 자'로 제한되며, 일부 지원이 불가능한 고교 유형이 있으므로 모집 요강을 반드시 확인해야 한다. 수능최저학력기준은 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 4개 영역 중 3개 영역 각 3등급 이내, 한국사 4등급 이내이다. 논술(일반)전형은 기존 '교과 10%+비교과 10%+논술 80%'에서 '논술 100%'로 간소화됐다. 수능최저학력기준은 국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내, 한국사 4등급 이내다.

서강대 입학처장 주봉건 교수

학생부종합전형의 일부 지원 자격의 이동 및 변경도 있다. 기존 학생부종합(기회균형)전형 내 세부 자격으로 포함되어 있던 특성화고 출신 대상이 별도 전형으로 분리되어, 학생부종합(특성화고교졸업자)전형이 신설됐고 학생부종합(서강가치)전형의 군인 자녀, 가톨릭 지도자 추천의 일부 세부 요건이 변경됐다.





2026학년도부터는 서강대의 모든 신입학 전형에 학교폭력 조치사항이 반영된다.





