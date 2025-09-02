광주신세계, 편안한 소재 '라운지 웨어' 인기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 집에서 입는 옷으로 여겨지던 라운지 웨어(Lounge wear)가 편안함을 앞세워 외출복으로 인기를 얻고 있다고 2일 밝혔다.

광주신세계 플레이 스팟 세컨스킨 모달 끈 원피스는 편안한 착용감 덕분에 홈웨어와 외출복 모두 사용 가능하다. 광주신세계 제공

9월에도 무더위가 이어지면서 편안한 소재와 실루엣을 가진 라운지 웨어가 더위를 이겨낼 수 있는 실용적인 일상복으로 주목받고 있다. 라운지 웨어 트렌드가 관심을 얻으며 떠오르는 브랜드는 광주신세계 플레이 스팟에서 만날 수 있는 '세컨스킨'이다.

3D 입체 패턴 기술을 활용해 봉제선을 최소화한 심리스 언더웨어 제품으로 유명한 세컨스킨은 편안한 착용감으로 고객들에게 호평을 받고 있다. 최근에는 라이프 웨어와 스포츠 웨어를 생산하는 등 라인업을 확대하며 고객 접점을 늘려가는 추세다.

라운지 웨어가 주목 받으면서 고객들이 많이 찾는 품목은 모달 끈 원피스다. 가벼운 원단에 신축성이 뛰어나 다양한 체형에도 부담 없이 입을 수 있다. 홈 웨어로 입는 것은 물론 카디건이나 셔츠를 활용해 외출복으로 활용하기에도 좋다.

광주신세계 본관 5층 캐주얼 브랜드 '코데즈 컴바인' 역시 편안함을 강조한 디자인과 소재로 라운지 웨어 트렌드에 관심을 얻고 있다. 광주신세계 코데즈 컴바인에서 라운지 웨어로 추천하는 품목은 벌룬소매 스트랩 원피스다.

차콜과 블랙, 베이지 컬러로 출시되는 스트랩 원피스는 넉넉한 실루엣으로 편안한 착용감을 선사한다. 실내복은 물론과 외출복으로 활용하기에도 부족함이 없다.

같은 층에서 만날 수 있는 캐주얼 브랜드 '랩'에서도 라운지 웨어를 만나볼 수 있다. 랩은 라운지 웨어 등 합리적인 금액대에 상품을 다채롭게 선보여 20~30대 여성 고객들이 많이 찾고 있다.





김윤철 광주신세계 패션팀장은 "9월에도 무더위가 이어지면서 편안한 실루엣으로 통기성이 뛰어난 라운지 웨어가 외출복으로 주목받고 있다"며 "라운지 웨어 등 다양한 트렌드를 확인할 수 있는 광주신세계에 많은 고객들이 찾아주시기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

