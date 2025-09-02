광양시의회 총무위, 섬진강 별빛스카이 현장 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

운영 실태 점검…"정상화 대책 마련" 주문

전남 광양시의회 총무위원회(위원장 박문섭)는 지난 1일 진월면 망덕포구에 위치한 섬진강 별빛스카이 공중하강체험시설을 방문해 운영 현황을 점검했다고 2일 밝혔다.

이번 현장 점검에는 박문섭 위원장을 비롯해 김보라·백성호·서영배(중동)·정회기·박철수 의원과 관계 공무원들이 함께 참여해 시설 운영 실태를 확인하고 개선 방안을 논의했다.

광양시의회 총무위원회는 지난 1일 진월면 망덕포구에 있는 섬진강 별빛스카이 공중하강체험시설을 방문해 운영 현황을 점검했다. 광양시의회 제공

섬진강 별빛스카이는 지난 2019년 12월 착공해 지난해 8월 준공된 체험형 관광시설로, 짚라인 5라인과 모노레일, 출발대, 도착대 등을 갖추고 있으며 총 69억원의 사업비가 투입됐다.

지난해 12월부터 운영을 시작했으나, 수탁자의 적자 확대에 따른 운영난, 기상·지형적 특성으로 인한 '미도착' 사례, 모노레일 수송 능력 저하 등 운영상 어려움이 제기되고 상황이다.

위원회는 운영 과정에서 나타난 문제점을 면밀히 분석하고 개선방안을 마련해 시설 운영이 조속히 정상화될 수 있도록 최선의 노력을 다해 달라고 주문했다.





박문섭 위원장은 "섬진강 별빛스카이가 단순한 체험 시설을 넘어 광양의 관광 경쟁력을 높이는 핵심 자원이 되길 바란다"며 "운영 안정화와 안전 확보를 위해 지속적으로 관심을 기울이겠다"고 말했다.





