국립3·15민주묘지관리소, 9월 김영길 열사 인물포커스 선정

당시 18세의 나이로 3·15부정선거
2차 시위 참여 중 총상으로 사망
국립3·15민주묘지관리소는 9월 3·15 인물포커스로 '김영길 열사'를 선정했다.
김영길 열사는 1960년 4월 11일 3·15부정선거 2차 시위 참여 중 총을 맞고 인근 덕수병원으로 옮겨 응급조치를 취했으나 끝내 사망했다.
김용이 씨의 1남 4녀 중 외아들로 마산합포초등학교, 마산창신중학교를 졸업하고 향도철공소에서 직공으로 근무하고 있었으며, 기술자가 되는 것이 꿈이었다.
민주혁명 승리의 기록에는 '시체는 13일 오후 도립마산병원으로부터 추산동 화장장에 이송, 해부를 끝마친 후 화장되었다. 이날 해부가 끝날 무렵 부슬비 내리는 밖에 애통에 목 메인 어머니의 모습이 처절했으며 "원수를 갚아주라"고 땅치며 울부짖고 있었다'라는 내용이 있다.
현재 김영길 열사는 국립3·15민주묘지 1묘역 9번 지역에 안장되어 있다.
지금 뜨는 뉴스
이성철 소장은 "3·15의거 정신을 계승하는 다양한 프로그램을 발굴해나가겠다"면서 "3·15민주묘지를 온 국민들이 즐겨 찾는 지역 명소로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>