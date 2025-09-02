부산항만공사, 건설현장 중대재해 ZERO 달성 위한 안전 실천 공동결의대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사람중심 안전일터 중대재해 ZERO 달성 위한 공동 결의

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 핵심 국정과제인 '생명과 안전이 우선인 사회'를 실천하기 위해 1일, 신항 건설현장과 북'컨'배후단지 2단계 현장 안전체험관에서 '중대재해 ZERO 달성을 위한 안전실천 공동결의대회'를 개최했다.

안전실천 공동결의대회. BPA 제공

이번 결의대회는 "사람 중심 안전일터, 중대재해 ZERO 달성"이라는 슬로건 아래 안전의식을 내재화하고 실천하는 문화조성과 산업재해 예방에 대한 의지를 한층 더 강화하기 위해 마련됐다.

행사에는 부산항만공사 이상권 건설본부장과 신항의 건설현장 소장, 공사·안전관리자, 건설사업관리단 등 주요 관계자 약 70여명이 참석했다.

또 이번 결의대회에서는 공동안전결의문 서명 행사, 건설공사 안전관리 관련 법령 강의, 관리감독자의 안전체험 등으로 이뤄졌으며, 주요 안전체험 프로그램으로는 ▲흙막이·터널 등의 구조물 체험 ▲고소작업 안전벨트 착용과 추락 체험 ▲장비 협착 체험 ▲중량물 인양 안전 체험 등 11종의 실습이 진행됐다.





안전 전문가 강의. BPA 제공

부산항만공사 송상근 사장은 "생명과 안전이 우선되는 건설현장을 만들기 위해 부산·진해 항만건설 관계자들의 안전의식 확립에 노력하고, 건설 현장에 안전체험 프로그램을 지속 운영해 무재해·무사고 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

