한화 방산3사, 폴란드시장 총력전… 잠수함 전진배치

한화오션, 최신예 장보고-Ⅲ, 무인함 등 선봬

한화에어로, K9 자주포성능개량형 모델 첫 선

한화그룹이 폴란드 '오르카 사업'(Orka·해군 현대화 사업)에 3000t급 잠수함 '장보고-Ⅲ(KSS-III) 배치-II'을 제시하고 통합 솔루션을 제안했다. 오크카 사업은 폴란드가 18~21억 유로(약 2조9000억~3조4000억 원)를 들여 3000t급 잠수함 3~4척을 구매하는 사업이다. 한화오션은 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업에서 숏리스트(적격후보)에 선정된 데 이어 유럽도 점령하겠다는 전략이다.

2일 한화그룹에 따르면 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션 등 한화그룹 방산3사는 폴란드 키엘체에서 열리는 국제 방위산업 전시회(MSPO 2025)에 참가한다. 한화 방산 3사는 이번 MSPO 2025 전시회에 299㎡ 규모의 통합부스를 마련했다.

한화오션이 독자설계한 장보고-Ⅲ(KSS-III) 배치-II는 공기불요추진체계(AIP)와 리튬이온 배터리를 탑재했다. 현존 디젤 잠수함 중 최고의 잠항 능력(3주 이상)을 보유한 것은 물론 탄도미사일(SLBM) 등 장거리 타격 능력까지 갖췄다. 잠수함의 길이는 약 89m, 배수량은 약 3000t이다. 한국 해군이 운용하는 최신형 모델이다. 특히 533mm 어뢰관 6개와 자체 개발한 10개의 수직발사대(K-VLS)를 갖추고 있다. K-VLS는 탄도미사일 '현무-IV-4'와 지상 공격용 순항미사일 '천룡' 발사가 가능하다.

잠수함뿐만아니다. 한화오션은 폴란드 해군과 발트 3국의 연안 작전 환경을 고려한 2000t급 수출형 연안경비함(OPV)과 500t급 미사일 고속정(FMPC), 500t급 무인함 등 현지 생산을 전제로 하는 맞춤형 솔루션도 선보였다. 잠수함에 통합 전투체계를 공급하며 전투 지휘 능력을 강화할 수 있다는 점을 내세우고 있다. 한화오션은 폴란드 국영 방산기업 PGZ 산하 조선소와 함정 건조와 유지 보수 협약을 맺었다. 한화오션은 오르카사업에서 독일과 스페인 등 유럽 경쟁사들과 수주 경쟁을 벌이고 있는데 계약 후 6년 이내 첫 잠수함을 인도하겠다는 빠른 납기 계획도 제시했다.

한화오션 특수선 해외영업팀 이경길 상무는 "폴란드의 국방력 강화와 산업발전에 기여할 수 있는 파트너는 한화오션"이라며 "오르카 프로젝트를 통해 유럽 시장에 한국 잠수함의 우수성을 알리고 양국 간의 국방 협력 및 경제발전에 기여하겠다"고 강조했다.

한화오션을 비롯한 한화 방산 3사는 이번 전시회에서 해양뿐만 아니라 지상에서 우주까지 전 영역에서 포괄적인 협력으로 폴란드의 안보와 경제에 기여하겠다는 점을 알릴 계획이다.

한화에어로스페이스는 K9 자주포의 성능개량형 모델인 'K9A2'를 MSPO에 처음 공개한다. 포탄을 100% 자동으로 장전해 기존 분당 6발에서 9발 이상 신속히 발사할 수 있으며, 운용 인원은 5명에서 3명으로 줄었다. 수출형 보병전투장갑차 'K-NIFV'도 폴란드 시장을 겨냥해 첫 전시된다. 한화시스템은 대전차 미사일 등 외부 위협을 선제적으로 감지해 무력화시킬 수 있는 '능동방호체계(APS)'를 처음으로 공개한다. 우주 및 대공방어 분야에서는 소형 합성개구레이더(SAR) 위성과 레이저 대공무기 '천광' 등도 선보인다.





손재일 대표는 "한화는 K9과 천무 사업을 통해 폴란드와의 약속을 지키며 깊은 신뢰를 쌓았다"며 "향후에도 대한민국과 폴란드가 자주국방 및 방산 생태계 전반에서 함께 성장할 수 있도록 적극적으로 역할을 하겠다"고 역설했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr

